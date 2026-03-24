El Trial Festes de Sant Josep abre el Balear con un gran espectáculo y dominio ibicenco en varias categorías

El tradicional Trial Festes de Sant Josep volvió a reunir el pasado domingo en los alrededores de Port des Torrent a algunos de los mejores especialistas del archipiélago en una de las citas con más arraigo del motociclismo insular. La prueba, organizada por el Motoclub de Formentera i Eivissa con la colaboración del Ajuntament de Sant Josep, abrió el Campeonato de Baleares de Trial Absoluto 2026 y confirmó el tirón de una competición que se disputa desde los años 80.

El recorrido constó de siete zonas a completar en tres vueltas, para un total de 21 sectores, con un tiempo máximo de tres horas y media. El trazado, mayoritariamente sobre terreno rocoso y muy técnico, obligó a los pilotos a exprimir su nivel de concentración y pilotaje. Grandes piedras, obstáculos exigentes y pasos muy elaborados dieron forma a una competición espectacular.

En Social B, categoría pensada para pilotos que se inician en la competición sobre las zonas más asequibles, el podio fue íntegramente para representantes del Motoclub de Formentera i Eivissa. La victoria fue para Nicolas Vallespir, seguido de Albert Tur y Marc Cardona. También hubo dominio local en Social A, de un nivel superior, donde volvió a coparse el cajón con pilotos del club organizador. Carlos Ferrer se llevó el triunfo, por delante de Juan Gabriel Fernández y Adrián de los Santos.

Héctor Torres, muy superior en TR3

En TR4 Máster 50, reservada a pilotos mayores de 50 años, el ibicenco Juan Prats firmó una actuación muy sólida y se adjudicó la victoria con autoridad. La segunda posición fue para el mallorquín Pere Antoni Ramon. Dentro de TR4 hasta 125 cc, el protagonismo fue para el joven Marc Ribas, piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa, que logró imponerse con solo 12 años tras completar las zonas con 28 puntos de penalización.

La categoría TR3-125 ofreció una de las luchas más igualadas del día. El mallorquín Miquel Salva se hizo con el triunfo con seis puntos, seguido por dos pilotos del Motoclub de Formentera i Eivissa y de la Escuela de Motociclismo de Ibiza: Alan Prats, segundo con ocho puntos, y Jordi Planells, tercero con 16. En TR3, el ibicenco Héctor Torres dominó de principio a fin para adjudicarse la victoria con 21 puntos de penalización. El mallorquín Pau Matas fue segundo con 30 puntos, mientras que Biel Melia cerró el podio con 42.

La categoría TR2, una de las más exigentes del programa, estuvo comandada por el veterano mallorquín José María Segura, que completó una carrera casi perfecta y ganó con solo un punto de penalización. Tras él terminaron Toni Soler, con nueve puntos, y Guiem Martorell, con 14.

El subcampeón Miquel Gelabert ofreció un curso de tecnificación

En la máxima categoría, Élite TR1, el mallorquín Mateu Crespí hizo valer su experiencia y nivel nacional para imponerse con rotundidad al finalizar con solo un punto de penalización. La segunda plaza fue para el ibicenco Xicu Marí, una de las grandes sensaciones de la prueba. El piloto volvió a demostrar su enorme progresión pese a competir con apenas 16 años en la categoría reina y cerró su actuación con una destacada segunda posición y ocho puntos de penalización. El tercer puesto fue para el mallorquín Lluc Llinas, con 26 puntos.

Xicu Marí afronta además una temporada 2026 de máxima exigencia, respaldado por la fábrica española TRS, con la que competirá en el Campeonato de España, en la categoría Junior, además de participar en pruebas del Balear, otros certámenes autonómicos y triales de larga duración de ámbito nacional e internacional. Su rendimiento en Sant Josep confirmó el excelente momento del vigente campeón de España cadete de 2025.

Más allá de la competición del domingo, el fin de semana también incluyó un destacado curso de tecnificación dirigido por Miquel Gelabert, subcampeón del mundo de Trial TR2 en 2025. El piloto mundialista del Motoclub de Formentera i Eivissa trabajó durante viernes y sábado con los jóvenes de la Escuela de Motociclismo de Ibiza, aprovechando su estancia en la isla para seguir de cerca su evolución y asesorarlos también durante la carrera.

Gelabert, piloto oficial de Honda con motocicleta eléctrica, continúa siendo una de las grandes referencias del trial nacional e internacional, y su presencia en Ibiza volvió a suponer un importante impulso para la formación de la cantera insular.

Con una gran respuesta de público, un alto nivel deportivo y el protagonismo de varios pilotos locales, el Trial Festes de Sant Josep volvió a consolidarse como una de las citas más emblemáticas del calendario balear y del motociclismo pitiuso.