Las nadadoras de Santa Eulària rozan el ‘top 10’ nacional y firman una gran actuación en Sabadell

La natación ibicenca sigue brillando en el ámbito nacional. Las nadadoras del Club Náutico Santa Eulalia, María Torres y Martina Noguera, han firmado una destacada actuación en el Campeonato de España Infantil de Natación, disputado entre el 20 y el 22 de marzo en las instalaciones del Club Natació Sabadell. La expedición ibicenca regresa de la cita nacional con un balance muy positivo, tras mejorar registros personales y situarse entre las mejores del país en sus respectivas pruebas.

El nombre propio de la competición para el club fue el de María Torres, que protagonizó una progresión ascendente a lo largo de las tres jornadas y brilló especialmente en las pruebas de mariposa. En los 50 metros mariposa, disputados en la jornada inaugural, rebajó su mejor marca personal de 31”52 a 30”63, un resultado que le valió la 45ª posición. Ya en la segunda jornada, Torres compitió en los 100 metros mariposa, donde paró el crono en 1’08”32 para finalizar en el puesto 21, manteniéndose en una línea competitiva de gran nivel.

Su mejor actuación llegó en la prueba de 200 metros mariposa. En la sesión matinal, la nadadora logró un tiempo de 2’31”07 que le permitió clasificarse para la Final A. Por la tarde, en la gran final, concluyó en una meritoria décima posición nacional con un registro de 2’33”08, quedándose a las puertas del ‘top 10’ definitivo y confirmando su presencia entre la élite española de la categoría infantil.

Por su parte, Martina Noguera completó también una sólida participación en la disciplina de braza. En la segunda jornada tomó parte en los 50 metros braza, donde firmó un tiempo de 36”29, mejorando sensiblemente su anterior marca de 37”73. Ese registro le permitió finalizar en la 28ª posición nacional y evidenciar su progresión en una cita del máximo nivel.

Desde el Club Náutico Santa Eulalia se ha valorado de forma muy positiva el rendimiento de ambas deportistas, subrayando el esfuerzo realizado para competir al máximo nivel en un campeonato de ámbito estatal. La clasificación de María Torres para una Final A y la mejora de marcas personales de las dos nadadoras refuerzan la buena dinámica de trabajo de la sección de natación de la entidad ibicenca.