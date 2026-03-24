El CN Portus de Ibiza brilla en el Campeonato de España Infantil de Invierno

El Club Natación Portus cerró con buenas sensaciones su participación en el Campeonato de España Infantil de Invierno, disputado en la piscina de Can Llong, donde sus representantes completaron una actuación notable frente a algunos de los mejores nadadores nacionales de su categoría.

Sofía María Juan y Lluc Cardona, ambos nacidos en 2011, defendieron los colores del club ibicenco en varias pruebas individuales, logrando posiciones destacadas y rebajando sus registros personales en una competición de gran exigencia.

En categoría femenina, Sofía María Juan brilló especialmente en los 50 metros espalda, donde terminó en la cuarta posición de la Final B con un tiempo de 31.40, nueva mejor marca personal, un registro que además la sitúa como la novena mejor nadadora de España de su edad en esta distancia. También firmó una meritoria 13ª posición en los 100 metros espalda con un crono de 1:09.30, quedándose como reserva para la final. Su campeonato se completó con una 17ª plaza en los 50 metros mariposa, con 30.10 y mejor marca personal, y una 19ª posición en los 50 metros libres, donde paró el reloj en 28.34, también rebajando su anterior registro.

Por su parte, Lluc Cardona destacó en los 200 metros braza, prueba en la que fue cuarto en la Final B con un tiempo de 2:33.73, nueva mejor marca personal, que le coloca como el décimo mejor español de su edad. En los 100 metros braza concluyó en la 20ª posición de su categoría, estableciendo igualmente una nueva mejor marca personal.

La expedición del Club Natación Portus regresa así de Can Llong con un balance muy positivo, marcado por la presencia en finales nacionales y la mejora de marcas en las pruebas disputadas. Unos resultados que refuerzan el crecimiento del club y dejan patente el buen momento que atraviesa la natación ibicenca.