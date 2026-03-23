El XXII Torneo de Tenis Ayuntamiento de Sant Josep cierra con éxito una edición marcada por la alta participación

El XXII Torneo de Tenis Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia bajó el telón el pasado domingo en el Ibiza Club de Campo con un balance muy positivo tras varias jornadas de competición en las que se ha registrado una excelente participación y un notable nivel de juego en todas las categorías. A lo largo del torneo, jugadores y jugadoras de distintas edades protagonizaron encuentros muy disputados en un ambiente deportivo y familiar que se mantuvo desde el inicio hasta la clausura del evento.

En Sub-10 masculino, el título fue para Alan Visinescu, que se impuso en la final a Aidan Saidi. En Alevín femenino, Adalgisa Lacchini se proclamó campeona tras superar a Mia Horridge en un partido muy competido, mientras que en Alevín masculino el vencedor fue Álvaro Costa, que derrotó a Munro Hughes.

Joan Amorós y Josep Zaldua, vencedores en el veterano

En la categoría Infantil femenino, Natalia Trif se llevó la victoria ante Martina Barrabes, y en Infantil masculino el campeón fue Daniel Enriquez, tras vencer a Alex Arias. Por su parte, en Cadete femenino se impuso Annabel Bosmans frente a María Palerm, mientras que en Cadete masculino el triunfo fue para Mariano Saavedra, vencedor de la final ante Aleix Ramón.

En Absoluto femenino, Alba Calle se alzó con el título tras derrotar a Coral Soler. En Absoluto masculino, Miguel Tuells se proclamó campeón al superar en la final a Mariano Saavedra. El cuadro de honor se completó con la categoría de Veteranos +50, en la que Joan Amorós se impuso a Simon Drake, y con Veteranos +65, donde Josep Zaldua logró el campeonato tras vencer a Josep Carreras.

La organización ha querido agradecer la participación de todos los jugadores y jugadoras, así como el respaldo del público asistente, que contribuyó a crear un gran ambiente durante toda la competición. También ha destacado el trabajo de los colaboradores y del equipo técnico, claves para el correcto desarrollo del torneo. Asimismo, se ha subrayado el apoyo del Ayuntamiento de Sant Josep, por su implicación con el tenis pitiuso y por su apuesta por promover actividades deportivas que contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía.