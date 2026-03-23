Kickboxing
Sebastián Chiquito, kickboxer de Ibiza, logra dos platas en Oviedo y sella su clasificación para el Campeonato de España
El deportista del Club Kick Boxing Santa Eulàlia brilla en el clasificatorio nacional con sendas medallas de plata en Light Contact y Kick Light, y competirá en La Nucía del 23 al 26 de abril
El deportista ibicenco del Club Kick Boxing Santa Eulalia, Sebastián Chiquito firmó una destacada actuación en el campeonato clasificatorio para el Campeonato de España, disputado el 21 de marzo en Oviedo, al conquistar dos medallas de plata absolutas en las modalidades de Light Contact y Kick Light.
Sebastián superó con solvencia los combates previos hasta plantarse en ambas finales, donde se midió a un rival de enorme nivel y amplia trayectoria en la élite internacional. Pese a la exigencia de los enfrentamientos, el deportista ibicenco ofreció una gran imagen y cayó por márgenes muy ajustados en dos combates vibrantes que mantuvieron al público en pie hasta el final.
El torneo, celebrado en el Polideportivo El Cristo, reunió a algunos de los mejores competidores del panorama nacional y otorgaba plazas para el Campeonato de España, que tendrá lugar en La Nucia del 23 al 26 de abril.
Además de las dos medallas de plata, Sebastián Chiquito logró la clasificación para el Campeonato de España y recibió el reconocimiento de técnicos y deportistas por su sobresaliente rendimiento. El resultado supone una gran alegría tanto para el kickboxing ibicenco como para Sebastián y su equipo técnico, especialmente después de un largo periodo de inactividad en la alta competición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marga, Uma y Martina, las porteras de Ibiza que ya forman parte de la élite del fútbol femenino
- Davo, jugador de la UD Ibiza: «Hay estadios míticos en España, pero con estas vistas no hay ninguno»
- Adrián Guirado y Naomi Heatley conquistan la Cursa Passeig a Passeig en una carrera muy disputada
- La SD Ibiza sobrevive y logra una victoria vital ante el Barça Atlètic
- Rebeca Hernández, ibicenca que ha completado cinco de las seis grandes maratones: «Al principio me parecía una locura, pero cuando te lo propones, lo haces»
- Lluvia de oros para el karate de Ibiza en el Campeonato Infantil de Baleares
- El Inter Ibiza hace historia ante la Peña Deportiva y la SD Formentera sigue de dulce
- Jacob Sánchez e Indre Barkute vencen en el Duatló de Santa Eulària 2026