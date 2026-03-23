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Sebastián Chiquito, kickboxer de Ibiza, logra dos platas en Oviedo y sella su clasificación para el Campeonato de España

El deportista del Club Kick Boxing Santa Eulàlia brilla en el clasificatorio nacional con sendas medallas de plata en Light Contact y Kick Light, y competirá en La Nucía del 23 al 26 de abril

Sebastián Chiquito posa con la medalla durante el campeonato celebrado en Oviedo

Sebastián Chiquito posa con la medalla durante el campeonato celebrado en Oviedo / Club Kick Boxing Santa Eulalia

Juan López

Ibiza

El deportista ibicenco del Club Kick Boxing Santa Eulalia, Sebastián Chiquito firmó una destacada actuación en el campeonato clasificatorio para el Campeonato de España, disputado el 21 de marzo en Oviedo, al conquistar dos medallas de plata absolutas en las modalidades de Light Contact y Kick Light.

Sebastián superó con solvencia los combates previos hasta plantarse en ambas finales, donde se midió a un rival de enorme nivel y amplia trayectoria en la élite internacional. Pese a la exigencia de los enfrentamientos, el deportista ibicenco ofreció una gran imagen y cayó por márgenes muy ajustados en dos combates vibrantes que mantuvieron al público en pie hasta el final.

El torneo, celebrado en el Polideportivo El Cristo, reunió a algunos de los mejores competidores del panorama nacional y otorgaba plazas para el Campeonato de España, que tendrá lugar en La Nucia del 23 al 26 de abril.

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Además de las dos medallas de plata, Sebastián Chiquito logró la clasificación para el Campeonato de España y recibió el reconocimiento de técnicos y deportistas por su sobresaliente rendimiento. El resultado supone una gran alegría tanto para el kickboxing ibicenco como para Sebastián y su equipo técnico, especialmente después de un largo periodo de inactividad en la alta competición.

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