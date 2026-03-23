Raúl Casañ, cien partidos liderando a la SD Ibiza

La SD Ibiza está de doble enhorabuena. A La resaca del meritorio triunfo que Sa Deportiva logró por 1-0 ante el Barça Atlètic en el Municipal hay que sumarle un dato importante: Raúl Casañ, técnico del conjunto ibicenco, y Juan López Gordillo, segundo entrenador, alcanzaron su centésimo partido dirigiendo al conjunto ibicenco. El club quiso celebrar este hito durante la mañana de este lunes con una camiseta conmemorativa con el número 100 en el reverso que les entregó Vicente López, presidente de la entidad.

Este reconocimiento reafirma el gran rendimiento que está teniendo el cuadro rojillo en los últimos años. Desde que el pasado 31 de mayo de 2023 fuera presentado como nuevo entrenador de Sa Deportiva, el equipo ibicenco creció exponencialmente hasta lograr el ansiado ascenso a Segunda RFEF 11 meses después.

Una temporada de asentamiento en la categoría al año siguiente llevó a los pitiusos al momento actual, en el que sigue consolidándose en Segunda RFEF y continúa en la disputa por mantenerse un año más. Gracias al triunfo del pasado domingo, la SD Ibiza se colocó en la décima posición con 35 puntos, y Casañ tendrá la posibilidad de seguir aumentando su legado el próximo fin de semana ante el Girona B.