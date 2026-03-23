La cantera de Ibiza de tiro con arco brilla en la quinta jornada de la Liga Escolar

Las instalaciones de la Galería de Tiro con Arco Víctor Juan, en Can Misses, acogieron la quinta prueba de la Liga Escolar de tiro con arco, una jornada que volvió a confirmar el buen momento de la cantera pitiusa en esta disciplina. Jóvenes arqueros de diferentes escuelas de Ibiza y Formentera protagonizaron una cita marcada por la participación, el ambiente deportivo y el creciente nivel competitivo.

En la categoría de Recurvo U11 Hombre, Blai Vila, del equipo Can Misses 1, se hizo con la victoria tras firmar 343 puntos. La segunda posición fue para Lluc Tur, de Sant Antoni 1, con 309 puntos, mientras que el tercer puesto lo ocupó Daniel Escandell, de Can Misses 2, con 273. En Recurvo U11 Mujer, Iris Cotaina, del conjunto Desarrollo 1, fue la gran dominadora con una sobresaliente puntuación de 348 puntos. Completaron el podio Irie Sánchez, de Sant Antoni 2, con 311 puntos, y Aina Ferrer, de Es Cubells, con 280.

Una de las categorías más disputadas fue la de Recurvo U13 Hombre, donde la igualdad quedó reflejada en los marcadores finales. Álvaro Prats, de Perfeccionamiento, se llevó el triunfo con 332 puntos, apenas por delante de Álvaro Madrid, también de Perfeccionamiento, con 330, y de Zyrel Xander Israel, de Sant Antoni 1, que terminó tercero con 329.

Dan Gabriel y Hilaryn se coronaron en el Recurvo U18

En Recurvo U13 Mujer, la primera plaza fue para Miranda Romero, de Sant Antoni 1, con 343 puntos. Tras ella se situaron Aretha Vidagany, de Desarrollo 1, con 327, y Noa Ruiz, también de Desarrollo 1, con 323. En la categoría Recurvo U15 Hombre, Lorenzo Castaño, de Sant Antoni 2, logró el primer puesto como único participante. En U15 Mujer, Daniela Ferrer, de Santa Eulalia, se proclamó vencedora con 322 puntos, por delante de Sara Prats, de Perfeccionamiento, con 260, y Lara Hidalgo, de Can Misses 2, con 250.

La jornada también dejó los triunfos de Dan Gabriel, de Can Misses 1, en Recurvo U18 Hombre con 312 puntos, y de Hilaryn Ariana Correa, de Sant Antoni 2, en Recurvo U18 Mujer con 295. En esta última categoría, Yasmina Ferrer, de Santa Eulalia, fue segunda con 273 puntos y Ayane Fuentes, de Can Misses 1, tercera con 207.

La quinta jornada escolar volvió a poner de relieve el crecimiento del tiro con arco base en la isla, con una nueva generación de deportistas que continúa progresando competición tras competición y que confirma el excelente trabajo de formación que se desarrolla en las distintas escuelas de las Pitiusas.