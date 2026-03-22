La SD Ibiza sobrevive y logra una victoria vital ante el Barça Atlètic

La SD Ibiza consiguió una victoria importantísima (1-0) ante uno de los colosos de la categoría, como es el Barça Atlètic. Los locales sobrevivieron al enorme dominio y arreón de los visitantes, especialmente en el primer tiempo, y se llevan tres puntos vitales en la lucha por conseguir la permanencia.

El partido empezó según el guion previsto. El Barça Atlètic, fiel a su filosofía de juego, era el claro dominador del esférico, mientras que los rojillos se mostraban muy intensos sobre el césped del Municipal de Sant Rafel y esperaban la oportunidad de robar el balón y enlazar una contra hacia la meta defendida por Emilio Bernad.

El primer aviso serio del cuadro catalán llegó en el minuto 9. Un disparo lejano de Guillermo Fernández, desde aproximadamente 30 metros, golpeó violentamente en el travesaño de la portería defendida por Joan Pol Romero. El guardameta local ni siquiera hizo el amago de estirarse. Se desentendió totalmente de la jugada, pensando que el esférico se marchaba fuera. Sin embargo, el chut se quedó a escasos centímetros de acabar en el fondo de la red y, con ello, de dejar en evidencia a Romero. Para su suerte, todo quedó en un susto.

Los azulgranas seguían erre que erre en busca del 0-1. Al cuarto de hora de partido estuvieron, de nuevo, muy cerca de conseguirlo. Una gran jugada individual de Tommy Marqués, favorecida por un rebote en un defensor de los pitiusos, le permitió encarar la portería de Romero. El talentoso centrocampista del filial del FC Barcelona regateó al guardameta y, algo forzado, tiró a portería, pero un providencial Bourdal salvó el gol bajo palos.

El Barça Atlètic no daba tregua a una SD Ibiza que sufría horrores para no encajar gol. En el minuto 16, los catalanes tuvieron otra ocasión para abrir la lata. Sin embargo, el dorsal 8 de los blaugranas, Brian Fariñas, se topó con Romero, quien realizó una buena parada para conservar, momentáneamente, el 0-0 en Sant Rafel.

No era ni el minuto 20 y el Barça Atlètic, en caso de haberse mostrado eficaz en fase ofensiva, ya dispuso de ocasiones para ir ganando incluso por una renta de tres goles.

Sa Deportiva sobrevivía como bien podía. Si bien es cierto que, a pesar de mostrarse inferiores a su contrincante, los pupilos de Raúl Casañ se mostraban competitivos y no escatimaban en esfuerzos.

La única aproximación de los isleños en la primera media hora de encuentro fue un disparo de Lorenzo Busi. El joven atacante trató de hacer una especie de vaselina que se fue ligeramente por encima del larguero.

La SD Ibiza aguantó el arreón en el primer tiempo

Tras el arreón inicial, hubo una pequeña tregua. Sin embargo, no duró demasiado, ya que en el minuto 32 los culés se volvieron a quedar con la miel en los labios. El extremo Óscar Ureña disparó con fuerza para inaugurar el marcador, pero su disparo salió rozando la escuadra de Romero.

La SD Ibiza sobrevivió y llegó al tiempo de descanso con el resultado de gafas.

Una de las incógnitas para el segundo tiempo era si Romero iba a continuar sobre el verde. El guardameta pidió asistencia médica en el primer acto por unas molestias. Por ello, durante el descanso calentó a alta intensidad el cancerbero suplente, Sebastián Arenas. No obstante, no ingresó al terreno de juego y Romero siguió jugando. Eso sí, Arenas permanecía en la banda preparándose por si las moscas.

El segundo tiempo empezó de manera prácticamente idéntica. Así, los barceloneses eran los que llevaban la batuta del encuentro correspondiente a la vigésimo octava jornada del grupo III de Segunda RFEF. Eso sí, ya no se asomaban con tanta claridad a la meta de Romero y los baleares se sentían algo más cómodos.

La SD Ibiza, con el paso de los minutos, se quitó el miedo y se animó algo más en ataque. En el minuto 58, el joven atacante ibicenco Antonio Moreno, que cuajó una buena actuación, realizó un potente disparo que se marchó, por poco, fuera de la meta de Bernad.

En el minuto 60 saltó la sorpresa en el Municipal de Sant Rafel. Sa Deportiva sacó rédito y oro de prácticamente la nada. Un saque de los locales fue repelido por los visitantes. El balón quedó en la frontal y, tras un rebote, el esférico terminó flotando sobre el punto de penalti. Diego Jiménez aprovechó la circunstancia para entrar como un toro e imponerse por alto a los defensores del Barça Atlètic. El experimentado central remató de cabeza de espaldas a la portería y, sin excesiva fuerza pero con buena colocación, coló el balón en el fondo de la red.

El 1-0 dejó tocados a los azulgranas. Ante este panorama, los de Casañ aún pudieron sacar más provecho de la situación. Carlos Gilbert estuvo a punto de sentenciar prácticamente el enfrentamiento en el minuto 72, aunque erró su remate a puerta vacía. En lugar de rematar con la diestra, optó por hacerlo con su pierna menos hábil y, por esa desafortunada acción, no logró el 2-0.

El Barça Atlètic, a diferencia del primer tiempo, no encontraba, tras el 1-0, la manera de inquietar la portería de Romero. Eso sí, tuvo una muy clara para empatar el duelo. Un testarazo en el interior del área hizo que Romero se vistiese de héroe y, con una gran parada, evitó el 1-1.

Finalmente, Sa Deportiva aguantó y se llevó tres puntos de oro que pueden ser vitales para seguir, un año más, en Segunda RFEF.