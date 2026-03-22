Lluvia de oros para el karate de Ibiza en el Campeonato Infantil de Baleares

El karate ibicenco demuestra que está en mejor forma que nunca. El polideportivo de sa Blanca Dona acogió durante la mañana de este domingo el Campeonato Infantil de Baleares, competición que congregó a multitud de jóvenes artistas marciales de todo el archipiélago y en el que los karatekas pitiusos se coronaron con actuaciones sublimes.

En total, las federaciones ibicencas sumaron un total de 13 preseas de oro que evidenciaron el gran potencial que atesora la isla. Lucas Blanco (Samyd Ibiza) fue uno de los grandes triunfadores de la mañana tras sumar dos medallas de oro en kata infantil masculina y kumite infantil masculino (menos de 30 kilos); en kata juvenil femenina, Marta Barandica (Samyd Ibiza) se coronaría tras vencer en la finalísima a Alba Ribas, del mismo club y que se llevó la plata; Cristian Cardozo (Ibiza Samuráis) se proclamó vencedor ante Marc Sánchez en el kumite alevín masculino (menos de 28 kilos), mientras que Estela Fraile (Samyd Ibiza) haría lo mismo en el kumite alevín femenino (más de 32 kilos).

La lluvia de oros continuaría con la gran actuación de Manuela Romero (Ibiza Samuráis) en el kumite infantil femenino (menos de 36 kilos), tras llevarse el oro en el combate final ante Sofía Schwartz; Maya Miranda, del mismo club, volvió a conseguir un oro más para su vitrina personal en el kumite infantil femenino (más de 36 kilos), y Mario Ribas (Samyd Ibiza) se coronaría en kumite juvenil masculino (menos de 40 kilos) al imponerse a Álvaro Grüning, compañero de club y medalla de plata; Munir Zahri (Samyd Ibiza) se llevó la final del kumite juvenil masculino (menos de 50 kilos) ante su compañero Zarek Monsálvez.

Un total 42 medallas para Ibiza

Carlota Marí-Mayans, del Karate Do Ibiza, consiguió colgarse el oro en kumite juvenil femenino (menos de 37 kilos) al vencer en la final a Ana Prats (Samyd Ibiza); en el kumite juvenil femenino (menos de 47 kilos), Alba Ribas (Samyd Ibiza) se impuso a Barandica, y María Fernanda Cabrera (Karate Do Ibiza) también triunfaría en el kumite juvenil femenino (menos de 52 kilos). Finalmente, Nara Miranda (Ibiza Samuráis) se llevaría el primer puesto en el kumite juvenil femenino (más de 52 kilos).

En total, los clubes ibicencos se colgaron 42 medallas: 13 oros, 12 platas y 17 bronces en una competición en la que el Club Samyd Ibiza (18 preseas) y el Club Ibiza Samuráis (17 medallas) lideraron el medallero general. El Karate Do Ibiza obtuvo una meritoria quinta posición con un total de siete preseas y cerró la participación del karate ibicenco en el campeonato balear.

Sin duda, el karate ibicenco continúa creciendo exponencialmente en el panorama balear y nacional, y prueba de ello ha sido la gran acogida que ha tenido el evento en sa Blanca Dona, donde curiosos, familiares y aficionados a este deporte presenciaron una jornada competitiva y de alto nivel ofrecido por los karatekas de la isla.