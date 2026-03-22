El Inter Ibiza hace historia ante la Peña Deportiva y la SD Formentera sigue de dulce

El Inter Ibiza escribe una nueva página en su historia. El conjunto interista consiguió la primera victoria oficial de su historia ante la Peña Deportiva y, además, lo hizo con goleada incluida.

Con el 3-0 final en el Municipal de Can Cantó, el conjunto dirigido por Carlos Fourcade se rehace de las pésimas sensaciones dejadas por la dolorosa derrota (4-0) cosechada el pasado miércoles 18 de marzo en casa de un equipo de la parte baja de la clasificación del grupo XI de Tercera RFEF, como es el CD Son Cladera.

Con esta victoria, la quinta en los últimos siete encuentros ligueros, los azulones se mantienen vivos en la lucha por la promoción de ascenso a Segunda RFEF.

Por su parte, la Peña Deportiva se despide de manera prácticamente definitiva del ascenso directo.

Derbi entre SD Formentera y SD Portmany

El duelo entre interistas y peñistas no fue el único derbi pitiuso de la categoría. De este modo, también se disputó el choque entre la SD Formentera y la SD Portmany.

El encuentro, disputado en el Municipal de Sant Francesc, se saldó con un resultado de 2-1. Con esta victoria, los formenterenses prolongan su buen estado de forma. Ya son seis los partidos consecutivos que acumulan sin perder, con un balance de cuatro victorias y dos empates.