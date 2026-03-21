Trabajada victoria del Gasifred Atlético en Ceuta para soñar con los 'play off'

Victoria que sabe a dulce del Gasifred Atlético (2-3) ante una Unión África Ceutí que igualó el choque hasta en dos ocasiones y que estuvo muy cerca de empatar en los minutos finales. Los ibicencos salieron ilesos de Ceuta con un gran gol de Buitre, y se coloca a tan solo cuatro puntos de puestos de promoción al ascenso.

La primera ocasión llegó con un aviso de Faly desde larga distancia que desvió Mario Gómez a saque de esquina. Uge y Vargas gozaron también de más oportunidades para inaugurar el marcador con sendos remates que se marcharon desviados. El Gasi acechaba constantemente la portería de Gómez hasta que llegó la recompensa. Vicent Valdés, héroe el pasado fin de semana ante el Avanza Jaén, convirtió el primero de los ibicencos tras un buen disparo que prosiguió a un gran recorte. 0-1 y partido encarrilado para los de José Fernández.

Álex García replicó con un disparo potente a balón parado, pero Llopis se empleó a fondo en la que fue la ocasión más clara de los locales en la primera parte. Los ceutís apretaron en intensidad y juego y llegaron más oportunidades, esta vez por parte de un David Señoret y Moñino muy incisivos en el ataque.

Empate y falta de ideas en ataque

Y así llegó la igualada a dos minutos del descanso. Un balón filtrado de Álex García llegó a Guilherme, que con un gran giro y una buena definición batió a Llopis para colocar el 1-1 justo antes del receso.

Barranco erró un remate a puerta vacía nada más iniciar el segundo periodo que pudo certificar la remontada ceutí. Lo cierto es que el Gasifred empezó la segunda mitad tal y como terminó la primera: sin ideas en el ataque y tensionado por una aguerrida UA Ceutí que buscaba el segundo con mayor ahínco.

Valdés pudo desactivar a los locales con un remate dentro del área que se marchó muy cerca de la portería tras un gran desmarque. La ocasión del pívot reactivó, esta vez sí, a un Gasi que empezó a monopolizar la ofensiva del partido a partir del minuto 25 y que tuvo el segundo en las botas de Hugo Alonso tras un disparo potente que repelió Gómez.

Buitre ejecuta una obra de arte

Sin embargo, el que no fallaría sería Faly. El ala llevó a cabo su tradicional jugada buscando espacio desde la derecha hasta que lo encontró. Un misil teledirigido por bajo se coló en la portería ceutí y volvió a establecer la ventaja azulona (1-2).

La alegría no duraría ni un minuto, puesto que Nacho Torres embocó a la red con el hombro un centro del 8 que puso el 2-2 transcurridos los 31 minutos de partido. Buitre estuvo a punto de marcar el tercero con un disparo bajo palos que impactó en el travesaño, poco antes de que el duelo se caldeara tras un enfrentamiento entre Llopis y el Álvaro Ruano.

El capitán no tenía suficiente y quiso enmarcar uno de los mejores goles del conjunto ibicenco en toda la temporada. El pívot se marchó de su marcador con una pisada antológica, que culminó con un recorte y un gran remate con su pierna menos buena para adelantar por tercera vez a los ibicencos en el 37 de partido.

Pese a una ocasión muy clara de Benslama a portería vacía y un disparo de Guilherme en el último segundo, el Gasifred Atlético se llevó los tres puntos ante un aguerrido Ceutí y sigue creyendo en el ascenso, ahora a cuatro puntos.