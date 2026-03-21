La SD Ibiza se juega algo más que tres puntos

La SD Ibiza necesita ganar al Barça Atlètic este domingo (12.00 horas) en el Municipal de Sant Rafel como el comer. En caso de no doblegar al filial blaugrana, uno de los colosos del grupo III de Segunda RFEF, los rojillos, en función de los resultados que se den en el resto de la jornada, podrían caer hasta los puestos de descenso a Tercera RFEF, una situación que no se produce desde el pasado 23 de noviembre.

De este modo, el conjunto dirigido por Raúl Casañ afronta el duelo, correspondiente a la vigésima octava jornada del campeonato doméstico, en duodécima posición, con 32 puntos en 27 encuentros ligueros. Así, cuenta con solo un punto de diferencia respecto al Valencia Mestalla, que marca la zona de play-out. En este sentido, cabe recordar que el filial che tiene el golaveraje ganado a los pitiusos, por lo que, en caso de empate a puntos, los valencianistas superarían a los rojillos en la tabla clasificatoria.

Además, la SD Ibiza solo cuenta con dos unidades de ventaja sobre el Barbastro, equipo que marca los puestos de descenso a Tercera RFEF. En caso de igualdad a puntos, ambos contrincantes tienen también empatado el golaveraje particular. Sin embargo, los aragoneses, a falta de siete jornadas para la conclusión de la fase regular, presentan una diferencia de goles (-3) superior a la de Sa Deportiva (-7). En otras palabras, en caso de empate a puntos, el Barbastro superaría a los isleños. Aun así, todavía queda mucho en juego como para hacer estos cálculos.

Para conseguir el objetivo de la salvación, es imprescindible que la entidad presidida por Vicente López vuelva a sumar de tres en tres en sus partidos ante su afición. Gran parte de las esperanzas de los rojillos por cumplir ese objetivo pasan por ganar sus enfrentamientos como local. Sin embargo, en este 2026 los números en Sant Rafel no están siendo excesivamente buenos, ya que, de los cinco choques disputados en su feudo en lo que va de año natural, han ganado dos y han perdido los otros tres. Es decir, han logrado seis de los 15 puntos disputados en casa en lo que va de 2026.

En cambio, en los últimos cinco duelos disputados en Ibiza en 2025 lograron 13 puntos de 15 posibles, con un balance de cuatro triunfos, un empate y ninguna derrota.

El Barça Atlètic goleó (4-0) a la SD Ibiza en el partido de ida

La SD Ibiza, que acumula cinco partidos consecutivos sin ganar, con una racha de cero triunfos, dos empates y tres derrotas, puede caer en la zona de quema por primera vez en prácticamente cuatro meses. Sin embargo, la plantilla se ve preparada para poner punto final a esta mala dinámica ante el cuadro catalán, según indicó el joven guardameta rojillo Sebastián Arenas en la previa del partido: “Hemos trabajado muy duro durante toda la semana porque queremos cambiar la dinámica y certificar el objetivo lo antes posible. Sabemos que hacer un partido serio y sólido defensivamente nos devolverá la seguridad y hará que volvamos a una dinámica positiva”.

En cuanto al Barça Atlètic, los visitantes, recién descendidos a la categoría y que militan por primera vez en su historia en Segunda RFEF con esta denominación, son uno de los rivales a batir del grupo. Los catalanes, quintos clasificados con 42 puntos, se encuentran en puestos de promoción de ascenso y figuran en muchas quinielas para regresar a la tercera categoría del fútbol nacional.

El cuadro liderado por el mítico exfutbolista culé Juliano Belletti, autor de un gol decisivo en la final de la segunda Champions League (2005-2006) que ganó el Barcelona, no se encuentra, sin embargo, entre los mejores visitantes de la liga. De hecho, es el octavo mejor equipo a domicilio de la competición, con 15 puntos en 13 encuentros.

Los culés parten con cierto favoritismo para el choque, más aún teniendo en cuenta que en el partido de ida golearon (4-0) al cuadro ibicenco. Sin embargo, los de Casañ han demostrado ser un hueso muy duro de roer en el Municipal de Sant Rafel, por lo que cualquier cosa puede ocurrir.