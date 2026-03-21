Segunda División Fútbol Sala Femenino
El San Pablo-Eivissa gana y golea en su vista al Atlético Mercadal
Las azulonas suman su segunda victoria consecutiva y se acercan al objetivo de acabar entre las diez primeras clasificadas
El San Pablo-Eivissa logró una importantísima victoria en su visita a la pista del Fútbol Sala Atlético Mercadal A. Las ibicencas firmaron una goleada (2-6) en tierras menorquinas que les permite acercarse a su objetivo de acabar la fase regular entre las diez primeras clasificadas y, con ello, conseguir una plaza para la Copa de la Reina.
En la primera mitad, Gema Valentina Pin Peña adelantó al equipo visitante con un gol en el minuto nueve. Sin embargo, la alegría le duró poco al conjunto dirigido por Sergio Oruj, ya que en el minuto once las locales restablecieron la igualdad en el marcador.
Sin apenas tiempo para pestañear, el conjunto menorquín sorprendió a las ibicencas y, un instante después del 1-1, remontó momentáneamente el duelo correspondiente a la vigésima cuarta jornada del grupo I de la Segunda División de Fútbol Sala Femenina.
Con el 2-1, las pitiusas se pusieron las pilas y echaron toda la carne en el asador. Así, lograron volver a ponerse por delante en el encuentro de inmediato gracias a las dianas de Isa Alcaraz y de Pin en los minutos 13 y 14, respectivamente.
Cuatro goles en cuatro minutos consecutivos
Con el 2-3 se llegó al descanso. El resultado era muy ajustado y quedaba todo por decidir en los últimos 20 minutos.
En la segunda mitad, el San Pablo puso la directa en busca de los tres puntos y desató la locura en el Polideportivo Municipal de Es Mercadal: cuatro goles en cuatro minutos consecutivos. Sin duda, el derbi autonómico atravesó una fase trepidante. El cuadro pitiuso no dio más opción a su rival y acabó firmando un contundente triunfo por 2-6.
Esta victoria, la segunda consecutiva en liga, reafirma el buen momento deportivo por el que atraviesan las azulonas.
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