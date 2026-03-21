Jacob Sánchez e Indre Barkute vencen en el Duatló de Santa Eulària 2026

Jacob Sánchez Pareja, del Club Atlètic Torelló, e Indre Barkute, del GD Presuntos Triatletas, se proclamaron vencedores de la modalidad Sprint Federado en la trigésima primera edición del Duatló de Santa Eulària, celebrado este sábado, 21 de marzo, en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Sánchez completó la exigente prueba con un tiempo de 58 minutos y 9 segundos. Eso sí, el corredor tuvo que sudar tinta china para proclamarse campeón absoluto de una modalidad de 27,5 kilómetros de recorrido, que combina un segmento de ciclismo con otro de carrera a pie en circuito urbano. Y es que Sánchez cruzó la línea de meta, ubicada en el mítico passeig de s’Alamera, con una mínima diferencia respecto al subcampeón, Adrián Miralles Alarcón, del Club Atletisme Joan Comes.

El podio absoluto lo completó también un tercer participante masculino. Así, Sergio Ponce Arregui, del Prat Triatló 1994, se colgó el bronce gracias a un tiempo de una hora, un minuto y seis segundos.

En la categoría femenina, Barkute se impuso en el Duatlón de Santa Eulària 2026 sin demasiadas complicaciones. La deportista lituana, afincada en la isla, paró el cronómetro en una hora, siete minutos y 29 segundos. Fue prácticamente dos minutos más rápida que su principal rival en la prueba, Maria Victoria Abrate, también del GD Presuntos Triatletas, quien completó la competición con un tiempo de una hora, nueve minutos y 28 segundos.

La tercera clasificada en féminas fue Maria del Mar Iban, del AD Ibiza Half Triathlon. La ibicenca hizo paró el reloj al cabo de una hora, 11 minutos y 43 segundos.

En la modalidad de sprint, los participantes se enfrentaron a un circuito que empezaba con una carrera a pie de cinco kilómetros, seguido de un tramo en bicileta de 20 kilómetros y que concluyó con una segunda carrera a pie de 2500 metros hasta la línea de meta.

Menos participantes que el año pasado

Este año, la modalidad sprint ha registrado una significativa reducción en el número de participantes. Si en 2025 hubo cerca de 150 inscritos, en esta edición, según datos aportados por la propia organización, la cifra fue de 57.

Al margen de la reducción de deportistas, otro de los datos más llamativos de esta edición es la disparidad por género entre los participantes. De los 57 inscritos en la modalidad sprint, 48 han sido hombres y 9, mujeres. En otras palabras, el 84 % de los participantes han sido varones y el 16 % restante, mujeres.

En la disciplina de Supersprint Federado, de 10,4 kilómetros de recorrido, el ganador absoluto fue Pau Luque Munar, del CA Joan Comes Sa Pobla, con un tiempo de 25 minutos y 46 segundos. Luque fue el claro dominador de la prueba, ya que sacó prácticamente tres minutos de diferencia a su principal adversario, Bernat Salas Pascual, del Club Triatló Trimuntana, que paró el crono en 28 minutos y 41 segundos.

En la categoría femenina, se llevó el oro la deportista del CA Joan Gomes Sa Pobla Laia Serra Latorre (30 minutos y 22 segundos), seguida de su compañera de equipo Caterina Serra Gost (31 minutos y 34 segundos) y de Marta Ribas Mayol (35 minutos y 21 segundos( del Club Triatló Tramuntana).

En esta disciplina, que empezaba con un tramo de 1900 metros de carrera a pie, seguido de una carrera en bicicleta de 7600 metros y acababa con una carrera a pie de 900 metros, participaron 10 personas, de las cuales siete eran hombres y tan solo tres mujeres.

Además, hubo una modalidad de Sprint no Federado y de Super Sprint no Federado y una categoría para niños.