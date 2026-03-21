Un fiable Class Sant Antoni destroza al Getafe

El Class Bàsquet Sant Antoni ejerció este sábado de líder del Grupo Este de la Segunda FEB y selló una nueva victoria en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. Esta vez arrolló al CB Getafe (87-50) en un partido en el que los isleños fueron de menos a más. Los visitantes aguantaron hasta el descanso y luego acabaron claudicando ante la aplastante superioridad del equipo entrenado por Josep Maria Berrocal.

Emil Stoilov y Dani de la Rúa guiaron a los pitiusos, con los que anotaron todos sus jugadores. Pero el pívot internacional búlgaro terminó como el MVP del partido (24 de valoración), con 15 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias. Tras los dos primeros cuartos no había anotado, pero sobresalió en los dos siguientes. Mientras, el base de Azuqueca de Henares dio una nueva lección de dirección de juego y aportó también 13 puntos. Por su parte, en los getafenses fueron Mohammed Abdulsalam acabó con 13 puntos y Charles Henderson con 12.

El primer cuarto fue de altibajos de los ibicencos. De salida, un 9-0 (con cinco puntos de Johnson), lo que obligó al míster visitante, Ramiro Pozuelo, a pedir tiempo muerto y parar el partido. Le salió bien, porque los suyos reaccionaron con un parcial de 2-11 para igualar el duelo (11-11). Abdulsalam empezó a hacer daño bajo los aros (5 puntos) y Jorge Parra también vio aro con claridad (4 puntos).

Máxima igualdad hasta la segunda parte

Los ‘portmanyins’ no estaban cómodos, pero en un arreón de coraje pusieron las cosas de nuevo en su sitio. Emergió enteonces Zizic, pero sobre todo Javi Rodríguez, que con un triple y una canasta de dos fijó el 18-13. Parecía que los locales querían despegar. Un mate de Rodri Gómez estableció el 20-13, pero antes de acabar el cuarto un triple de Mario Álvarez puso el 20-16. El último tiro del Class, desde su pista, no tuvo éxito y el partido quedaba muy apretado después del capítulo inicial.

Siguió indeciso el Sant Antoni en el segundo acto. Se fallaron canastas fáciles y no hubo continuidad en el juego de los de Berrocal. Los isleños se marcharon 29-20, pero no tuvieron la tranquilidad ni el acierto necesarios para desconcertar a un bloque madrileño que volvió a ponerse muy cerca (29-28). El que mejor entendió cómo tocaba jugar fue De la Rúa, que se echó el equipo a las espaldas. Su inteligencia y sus puntos mantuvieron a flote a un Class que se fue al descanso mandando, pero con dificultades (38-33).

El tercer cuarto comenzó con un triple de Santi Paz (41-33), pero Abdulsalam se empeñaba en mantener a los suyos a flote. El pívot, con cuatro puntos en estos instantes iniciales del periodo, hizo daño (41-37). Los isleños no se descompusieron y equilibraron su juego defensa-ataque. Poco a poco, empezaron a abrir brecha hasta cerrar el periodo con 61-45.

Ya en el último cuarto apareció la versión más arrolladora del Sant Antoni. Los de Berrocal metieron la friolera de 26 puntos y dejaron al Getafe en 5. Hasta Iker Ruiz se unió a la fiesta con 7 puntos consecutivos. Tanto que hasta el pabellón coreó el nombre del jugador malagueño. Al final, victoria incontestable del Class (87-50). Quedan cuatro jornadas para intentar lograr el título de campeones de grupo y los pitiusos continúan dependiendo de sí mismos para cumplir la primera parte del sueño. La próxima parada, el domingo 29 de marzo en Castellón, para medirse al Amics Castelló, el perseguidor directo del Class.