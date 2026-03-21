Elda, el mayor examen de la UD Ibiza para seguir creyendo en los 'play off'

Si hay una jornada que se presenta como la más difícil para la UD Ibiza en las diez jornadas que restan para terminar la liga, es esta. El conjunto que entrena Miguel Álvarez visita al CD Eldense este domingo a las 12 horas con la intención de olvidar el accidente del pasado fin de semana ante el Marbella (0-1) y volver a colocarse al borde de unos play off que no tocan desde principios de temporada.

Lo que parecía que iba a ser la confirmación de que la UD estaba de vuelta en la lucha por el ascenso se convirtió en un déjà vu de los últimos meses: un equipo irregular que muestra caras distintas en función del partido que se juega y que no logra encadenar tres victorias seguidas desde hace ya más de un año. Los blaucels desplegaron un juego errático y falto de velocidad y precisión en los pases. Tal fue la bajada en el rendimiento de los celestes que solo hubo un disparo entre los tres palos en todo el choque.

«En el fútbol hay muchas variables que no puedes controlar», afirmó Miguel Álvarez, técnico del equipo ibicenco, en la previa del duelo ante el Eldense. Y es que el jienense es consciente de que muchos encuentros se han decidido por errores puntuales o «pequeños detalles», tal y como sucedió ante el Nàstic, el Betis Deportivo o el Teruel.

Mayor rendimiento ante los grandes

Sin embargo, el cuadro pitiuso ha sido capaz de desarrollar sus principales cualidades ante rivales de entidad y que están en lo más alto de la tabla. Así ocurrió ante Atlético Madrileño, Real Murcia, Cartagena o Sabadell, donde los blaucels han mostrado su versión más positiva en la presente campaña.

Y es que el entrenador de los celestes reconoció en la rueda de prensa previa al partido que «es posible que jugadores y cuerpo técnico se relajen en algunos partidos», agregando que este tipo de choques ante escuadras más exigentes «enciendan el piloto rojo» de la plantilla, cuenta.

Lo de este domingo será otro examen exigente ante uno de los rivales más fuertes de la categoría. El CD Eldense ocupa actualmente la cuarta posición con 47 puntos, nueve más que los ibicencos, y ya fue capaz de llevarse los tres puntos del Palladium Can Misses el pasado 4 de enero tras imponerse por 0-1 en el que fue el encuentro con menos asistencia al estadio de los últimos años.

El Eldense, mejor local de la competición

A este precedente hay que sumarle un dato aún más demoledor. Los alicantinos solo han perdido un choque como locales en toda la temporada y son el mejor local en la presente competición, con un total de 33 puntos en 14 jornadas, o lo que es lo mismo, 33 de 42 puntos posibles. Gran culpa de estos números la tienen dos experimentados jugadores que están viviendo una segunda juventud: Dioni y Fidel. Ambos atacantes, de 36 años, suman ocho goles, colocándose entre los máximos artilleros de la categoría.

Con estos alicientes en el horizonte, un triunfo blaucel reactivaría la ilusión y las esperanzas de una UD Ibiza que quiere subirse al tren de los elegidos a disputar los play off en mayo y consolidar el proyecto de la 'era Álvarez' que tantas alegrías está dando a la afición desde el mes de enero.