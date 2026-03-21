Domingo de derbis pitiusos en Tercera RFEF

La suerte del calendario liguero deparará este domingo, 22 de marzo, una fecha muy especial para los cuatro equipos de Ibiza y Formentera que compiten en el grupo XI de Tercera RFEF. Así, en esta jornada, la vigésimoséptima del campeonato, habrá un doble derbi pitiuso: SD Formentera-SD Portmany (12 horas) e Inter Ibiza-Peña Deportiva (17 horas).

En cuanto al duelo entre interistas y peñistas, ambos conjuntos se encuentran en la parte alta de la tabla clasificatoria. Los visitantes, terceros clasificados, se encuentran en zona de play off de ascenso a Segunda RFEF y buscarán, en el Municipal de Can Cantó, una victoria que les permita apurar sus opciones de acabar la fase regular como campeones, circunstancia que otorga el privilegio de ascender directamente a la cuarta división del fútbol español.

Por su parte, el Inter Ibiza buscará resarcirse ante su afición tras la dolorosa derrota sufrida el pasado miércoles, 18 de marzo, ante un equipo de la parte baja como el CD Son Cladera. Así, en su visita al feudo del conjunto palmesano, los pupilos de Carlos Fourcade recibieron un duro varapalo al caer goleados por 4-0. Con ello, pusieron punto final a una racha de cinco encuentros ligueros consecutivos sin conocer la derrota.

Los azulones buscarán una victoria que les permita seguir soñando con la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil, ya que los santaeularienses son uno de los colosos de la competición y solo han perdido tres partidos en Tercera RFEF en lo que va de temporada.

Cabe recordar que el partido de la primera vuelta, disputado el pasado 9 de noviembre, se saldó con un resultado de 2-0 a favor de los de la Villa del Río.

Duelo entre la SD Formentera y la SD Portmany

En cuanto al duelo entre la SD Formentera y la SD Portmany, ambos contrincantes lucharán por llevarse el gato al agua para seguir peleando por sus respectivos objetivos. Los portmanyins necesitan una victoria que los aleje de la zona de descenso a Preferente Balear, ya que solo cuentan con tres puntos de ventaja respecto al Felanitx, escuadra que marca la zona de quema hacia el fútbol regional.

A diferencia del Portmany, los formenterenses miran más hacia arriba y buscan una victoria que les haga soñar todavía con disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Para ello, es imprescindible que prolonguen su excelente momento de forma —acumulan, antes de verse las caras con los rojillos, cinco encuentros consecutivos puntuando— y dobleguen a los ibicencos.

De este modo, el grupo XI de Tercera RFEF vivirá este domingo una jornada señalada para el fútbol pitiuso, con dos duelos que se presumen repletos de emoción.