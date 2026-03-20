La SD Ibiza paga caros sus finales de partido

En el fútbol hay una frase muy popular que dice que los partidos duran 90 minutos. Sin embargo, esto no es del todo cierto; si no, que se lo digan a la SD Ibiza, que sufrió en casa, hace tan solo 12 días, una dolorosa derrota (1-2) ante el Barbastro. Los aragoneses, que antes de su visita a la isla llevaban 11 jornadas consecutivas sin vencer, se llevaron los tres puntos del Municipal de Sant Rafel tras remontar y lograr el gol del triunfo en el 90+2.

La frase futbolística que sí es muy certera es "hasta que el árbitro pite el final", una afirmación que hace referencia a que, hasta que el colegiado no dé por concluido el partido, el resultado puede variar. Aunque es un dicho bastante lógico y en el que no se descubre la pólvora, parece que a Sa Deportiva se le ha olvidado en las últimas semanas, ya que el dramático duelo ante los aragoneses no es, por desgracia, un hecho puntual en las últimas jornadas ligueras.

De hecho, hace tan solo cinco días, en su visita al feudo del Valencia Mestalla, rival directo en la disputada lucha por la permanencia en el grupo III de Segunda RFEF, volvió a vivir, por segunda semana consecutiva, una situación similar a la sufrida ante los barbastrenses. Si bien es cierto que en la capital del Turia logró, al menos, un punto, el empate fue insuficiente y resultó más agrio que dulce, ya que el filial ché anotó el gol del definitivo 1-1 en el minuto 89.

Para colmo, minutos antes del empate, que llegó de penalti, los pitiusos tuvieron la oportunidad de prácticamente sentenciar el partido. Sin embargo, Marquitos erró una pena máxima.

El pasado 15 de febrero, el club presidido por Vicente López volvió a dejarse puntos en los instantes finales. Entonces lo hizo contra el Torrent, que en ese momento afrontaba el enfrentamiento como colista de la división y que, además, llevaba cinco jornadas consecutivas perdiendo. Los baleares se adelantaron con una diana, de nuevo, de Marquitos. Sin embargo, los valencianos consiguieron poner la igualdad en el electrónico en el Campo de Fútbol Municipal de Sant Gregori en el minuto 87, gracias al tanto del delantero local Raúl Caballero. Con el gol in extremis del atacante del combinado naranja, el resultado final fue de 1-1.

En la práctica, de los últimos cinco encuentros oficiales, la SD Ibiza se ha dejado puntos en los compases finales en tres de ellos. Así, pasó del empate a la derrota ante el Barbastro, y de la victoria al empate ante el Valencia Mestalla y el Torrent. En otras palabras, si el árbitro hubiese pitado el final en el minuto 85, ahora tendría cinco puntos más.

Sa Deportiva solo ha conseguido dos de los últimos 15 puntos disputados

Por otro lado, resulta especialmente preocupante que esta circunstancia haya ocurrido, en los tres casos expuestos, ante rivales directos por la permanencia. Estos pinchazos de Sa Deportiva tienen terribles consecuencias en la tabla clasificatoria. Y es que, entre medias, perdió (1-3) ante la UE Sant Andreu y el Alcoyano (1-0). Con ello, acumula cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, con un balance de cero triunfos, dos empates y tres derrotas. Es decir, han logrado tan solo dos de los últimos 15 puntos disputados.

Antes del duelo ante el Torrent, la SD Ibiza logró una victoria balsámica en Sant Rafel contra el Castellón B, otro rival directo en la lucha por seguir, una temporada más, en Segunda RFEF. Gracias al 3-1 cosechado ante el filial orellut el pasado 8 de febrero, los pupilos de Casañ dieron un paso importantísimo hacia la permanencia. Entonces se disputaba la vigésima segunda jornada del campeonato doméstico y el conjunto ibicenco ocupaba la décima posición con 30 puntos. Así, tenía tres puntos de margen y el golaveraje ganado respecto al Castellón B, que marcaba la zona de 'play-out', además de siete de ventaja sobre el CE Andratx, que delimitaba la zona de descenso.

Si se hiciera una clasificación teniendo en cuenta únicamente los últimos cinco partidos disputados, Sa Deportiva, empatada a puntos con el Atlètic Lleida, sería la penúltima clasificada. Y es que tan solo el Andratx, con un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, ha sumado menos puntos en el grupo III de Segunda RFEF que el conjunto ibicenco.

La mala dinámica de los rojillos ha provocado que, en poco más de un mes, hayan caído hasta la duodécima posición y que solo cuenten con un punto de margen respecto a la zona de 'play-out', en la que se encuentra el ya mencionado Valencia Mestalla. Además, tan solo cuentan con dos unidades de ventaja con respecto al Barbastro, que marca la zona de descenso.

Los isleños se han complicado la vida a causa del bache deportivo que atraviesan. En este sentido, Casañ considera que es imprescindible volver a sumar de tres lo antes posible: “Tenemos que ser conscientes de que últimamente estamos perdiendo bastantes puntos por pequeños detalles, especialmente en los minutos finales. Por ello, debemos estar muy atentos y concentrados durante todo el partido e intentar ganar cuanto antes para salir de esta mala dinámica, sacar ventaja a nuestros rivales directos de abajo y seguir en busca de nuestro objetivo, que es la permanencia”.

Sa Deportiva aún está a tiempo de revertir la situación, pero para ello deberá emplearse a fondo en las siete jornadas de la fase regular que le restan. Siete partidos que el conjunto ibicenco está obligado a afrontar como auténticas finales.