Santa Eulària será sede de la segunda etapa de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas 2026

Santa Eulària acogerá la segunda parada de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas 2026, una de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional organizada por World Aquatics. La prueba se celebrará del 24 al 26 de abril y reunirá a los mejores especialistas del mundo en una disciplina olímpica en pleno crecimiento.

El circuito internacional arrancará previamente en Soma Bay (Egipto), del 27 al 28 de marzo, antes de trasladarse a la isla balear. En la cita ibicenca está prevista la participación de destacados nadadores españoles como Paula Otero, María de Valdés, Candela Sánchez y Mateo García, habituales en campeonatos internacionales y figuras clave de la selección nacional.

La edición de 2025 ya evidenció el potencial de Santa Eularia des Riu como sede de primer nivel, con una amplia participación internacional y un alto nivel competitivo. En la prueba femenina de 10 kilómetros se impuso la española Ángela Martínez, que volverá para defender su título, mientras que el podio lo completaron la alemana Céline Rieder y la húngara Bettina Fábián. En categoría masculina, el triunfo fue para el húngaro Kristóf Rasovszky, seguido del alemán Florian Wellbrock y del francés Marc-Antoine Olivier.

La natación en aguas abiertas atraviesa actualmente uno de sus momentos de mayor proyección, impulsada por su creciente popularidad, su presencia en el programa olímpico y el auge del deporte al aire libre. En este contexto, Santa Eulària ofrece condiciones óptimas gracias a la calidad de sus aguas, la estabilidad del mar y la singularidad de su litoral.

La isla, como patrocinadora del evento, refuerza así su apuesta por el turismo deportivo internacional y por la organización de competiciones de alto nivel fuera de la temporada estival, consolidando su posicionamiento como destino deportivo de referencia.