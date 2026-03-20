El Gasifred Atlético quiere seguir creyendo ante el Ceutí

El Gasifred Atlético quiere los play offs. El conjunto ibicenco afronta este sábado a las 12.30 horas un partido fundamental para seguir en la vía que conduce a los puestos de promoción. Será ante la Unión África Ceutí, equipo que comunicó la suspensión del partido ante los isleños hace dos meses a causa de los fuertes temporales. Si gana, el Gasi se colocará a tan solo cuatro puntos de play offs, ya que este fin de semana no hay liga debido a la celebración de la Copa de España.

El conjunto que entrena José Fernández está en estado de gracia. Los pitiusos no pierden desde hace dos meses y quieren seguir demostrando que pueden hacer frente a cualquier equipo de la categoría. El reto será imponerse fuera de la isla, donde los ibicencos son el undécimo mejor visitante de la competición. «Es uno de los partidos más importantes de todo el año porque ganar allí sería dar un golpe encima de la mesa», afirma Faly en la previa del choque.

El ala es consciente de la necesidad de ganar en Ceuta, aunque se muestra satisfecho, ya que «el objetivo de salvarse ya está cumplido», afirma. El alicantino no se fía del conjunto ceutí: «Es un equipo muy fuerte aunque no estén en su mejor momento». El técnico, José Fernández, espera «un partido muy abierto», pero confía en sumar un nuevo triunfo ante la Unión África Ceutí.

Lo cierto es que los números no acompañan a los del norte de África, ya que se encuentran en la penúltima posición con 19 puntos y no ganan desde hace más de un mes. Sin embargo, el Gasifred Atlético tendrá que mantenerse firme e imponer su dominio si quiere seguir en la senda del triunfo y acercarse a play offs.

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