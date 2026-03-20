El Class Sant Antoni recibe al Getafe con el reto de seguir siendo líder

El Class Bàsquet Sant Antoni volverá a defender este sábado su condición de líder del Grupo Este. El equipo de Portmany recibe al CB Getafe en el Pabellón Siroko Sa Pedrera (19.30 horas / LaLiga+) en busca de una nueva victoria que le mantenga en lo más alto de la clasificación del Grupo Este de la Segunda FEB, en la que está empatado con el Amics Castelló, que ocupa el segundo puesto. El objetivo es llegar con buenas sensaciones al duelo del próximo fin de semana frente a los castellonenses, enfrentamiento que puede marcar el devenir de la competición.

Pero antes, los isleños tratarán de doblegar al Getafe. Para ello quieren seguir haciéndose fuertes en su pista, donde sólo han perdido un partido en esta fase regular. De eso hace ya mucho tiempo, porque fue el 8 de noviembre contra el Llíria, único rival que ha batido dos veces a la escuadra entrenada por Josep Maria Berrocal. Por tanto, está claro que el Sant Antoni en su pista es un hueso muy duro de roer.

El CB Getafe, entrenado por Ramiro Jesús Pozuelo, arranca la jornada como el octavo clasificado, cerrando las posiciones de play-off de ascenso a Primera FEB. Los madrileños, que acumulan 10 victorias y 11 derrotas, querrán defender también su situación, por lo que no lo pondrán nada fácil. De hecho, vienen de superar al Lobe Huesca La Magia (88-80), lo que representa un aviso para navegantes. Eso sí, sólo han vencido en tres de sus desplazamientos, aunque uno de ellos fue en la cancha del Bueno Arenas Albacete (74-89). Otro dato a tener en cuenta.

«Los 'play off' los jugaremos seguro, pero ahora cada partido cuenta mucho»

«Nos quedan cinco partidos, tres de ellos en casa, y hay que disfrutarlos. Tenemos que contagiar energía positiva, intentar transmitir buen baloncesto y conectar con nuestro público. Los play-offs los jugaremos seguro, pero ahora cada partido cuenta mucho», declaró Berrocal, que empezó por el más inminente, el del Getafe, del que recalcó que es «un buen equipo, completo y con talento».

«Ya no nos lo pusieron fácil en Getafe y ellos están luchando por entrar en el play-off. Cada vez está todo más apretado y cada uno lucha por lo que quiere intentar conseguir», añadió el míster del Class, que pidió a sus hombres jugar con «una buena defensa» y «competir en los cuatro cuartos».

El máximo anotador del rival de este sábado es Guillermo Mulero, que acumula algo más de 14 puntos por encuentro. Ha disputado 21 partidos con un total de 297 puntos en su haber. Además, en el apartado reboteador destaca Mohammed Abdulsalam, con una media de 8,43 capturas por encuentro (tiene un total de 177 rebotes en 21 duelos de fase regular).