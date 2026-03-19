Sofía María Juan y Lluc Cardona llevarán al CN Portus al Nacional infantil

Los nadadores Sofía María Juan García y Lluc Cardona Morata serán los representantes del CN Portus en el Campeonato de España Infantil de Invierno, que se disputará del 20 al 22 de marzo en la piscina de Can Llong, en Sabadell.

Ambos deportistas se han ganado su presencia en la cita nacional después de lograr las marcas mínimas exigidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN), lo que les permitirá medirse a algunos de los mejores nadadores del país en su categoría.

Modalidades en las que competirán García y Cardona

Sofía María Juan afrontará un calendario exigente, centrado en pruebas de velocidad. Competirá en 50 metros libres, 50 mariposa, 50 espalda y 100 espalda, en un programa que pondrá a prueba su versatilidad en distancias cortas.

Por su parte, Cardona centrará su participación en la braza, con presencia en las pruebas de 100 y 200 metros, dos distancias en las que buscará seguir creciendo a nivel competitivo.

La presencia de ambos en el campeonato nacional supone un nuevo paso en su progresión deportiva tras varios meses de preparación. En Sabadell, los dos nadadores del CN Portus tratarán de rebajar sus mejores registros y seguir ganando experiencia en una de las competiciones más importantes del calendario estatal en categoría infantil.