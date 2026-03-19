Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasolineras más baratasFalta trabajadoresPintxa Sant AntoniPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Natación

Sofía María Juan y Lluc Cardona llevarán al CN Portus al Nacional infantil

Los dos nadadores competirán del 20 al 22 de marzo en Sabadell tras lograr las mínimas exigidas por la RFEN

Imagen de Sofía María y Lluc Cardona.

Imagen de Sofía María y Lluc Cardona. / CN Portus

Redacción Deportes

Ibiza

Los nadadores Sofía María Juan García y Lluc Cardona Morata serán los representantes del CN Portus en el Campeonato de España Infantil de Invierno, que se disputará del 20 al 22 de marzo en la piscina de Can Llong, en Sabadell.

Ambos deportistas se han ganado su presencia en la cita nacional después de lograr las marcas mínimas exigidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN), lo que les permitirá medirse a algunos de los mejores nadadores del país en su categoría.

Modalidades en las que competirán García y Cardona

Sofía María Juan afrontará un calendario exigente, centrado en pruebas de velocidad. Competirá en 50 metros libres, 50 mariposa, 50 espalda y 100 espalda, en un programa que pondrá a prueba su versatilidad en distancias cortas.

Por su parte, Cardona centrará su participación en la braza, con presencia en las pruebas de 100 y 200 metros, dos distancias en las que buscará seguir creciendo a nivel competitivo.

Noticias relacionadas y más

La presencia de ambos en el campeonato nacional supone un nuevo paso en su progresión deportiva tras varios meses de preparación. En Sabadell, los dos nadadores del CN Portus tratarán de rebajar sus mejores registros y seguir ganando experiencia en una de las competiciones más importantes del calendario estatal en categoría infantil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marga, Uma y Martina, las porteras de Ibiza que ya forman parte de la élite del fútbol femenino
  2. Adrián Guirado y Naomi Heatley conquistan la Cursa Passeig a Passeig en una carrera muy disputada
  3. Desafío extremo de alpinistas de Ibiza para ascender el volcán más alto del planeta: «Estábamos asfixiados, mareados y pensábamos que no íbamos a llegar»
  4. DEKA Fit Ibiza brilla un año más en Sant Agustí
  5. Davo, jugador de la UD Ibiza: «Hay estadios míticos en España, pero con estas vistas no hay ninguno»
  6. Rebeca Hernández, ibicenca que ha completado cinco de las seis grandes maratones: «Al principio me parecía una locura, pero cuando te lo propones, lo haces»
  7. Diego Jiménez, jugador de la SD Ibiza: «Lo que más me gusta de Ibiza es la cercanía de la gente, es una maravilla»
  8. El Inter Ibiza se lleva el derbi ibicenco y la SD Formentera se da un festín

Sofía María Juan y Lluc Cardona llevarán al CN Portus al Nacional infantil

El Class Sant Antoni buscará el sueño del ascenso en su quinto 'play-off' consecutivo

El Class Sant Antoni buscará el sueño del ascenso en su quinto 'play-off' consecutivo

La XV Cursa Patrimoni Ibiza espera una edición rápida con más de 900 inscritos y figuras del atletismo

La XV Cursa Patrimoni Ibiza espera una edición rápida con más de 900 inscritos y figuras del atletismo

La Juventus llevará su campus de verano a Santa Gertrudis

La Juventus llevará su campus de verano a Santa Gertrudis

Davo, jugador de la UD Ibiza: «Hay estadios míticos en España, pero con estas vistas no hay ninguno»

Davo, jugador de la UD Ibiza: «Hay estadios míticos en España, pero con estas vistas no hay ninguno»

Sergio Oruj, entrenador del San Pablo - Eivissa: "El trabajo de las jugadoras es increíble"

Sergio Oruj, entrenador del San Pablo - Eivissa: "El trabajo de las jugadoras es increíble"

El Inter Ibiza sufre un batacazo en casa del CD Son Cladera y la SD Portmany consigue un punto de oro ante el CE Mercadal

El Inter Ibiza sufre un batacazo en casa del CD Son Cladera y la SD Portmany consigue un punto de oro ante el CE Mercadal

Dos nadadoras del CNSE de Ibiza participarán en el Campeonato de España Infantil de Invierno

Dos nadadoras del CNSE de Ibiza participarán en el Campeonato de España Infantil de Invierno
Tracking Pixel Contents