Sergio Oruj, entrenador del San Pablo - Eivissa: "El trabajo de las jugadoras es increíble"

El San Pablo-Eivissa afronta el tramo final de la fase regular en el grupo I de la Segunda División de Fútbol Sala Femenina en un buen momento de forma. El conjunto ibicenco, que milita por segunda temporada consecutiva en la categoría de plata del futsal español, ha alcanzado la vigésima tercera jornada del campeonato doméstico en la zona media de la clasificación. Aun así, no puede relajarse, ya que todavía debe certificar sus objetivos.

Aunque aún restan siete jornadas para la conclusión de la fase regular, el técnico del San Pablo, Sergio Oruj, se muestra muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadoras. “El equipo está haciendo un trabajo increíble. Además, en la segunda vuelta [siete partidos disputados] llevamos tres puntos más que en toda la primera vuelta [15 encuentros]. Al final, pienso que a estas alturas de la temporada estamos en la posición que merecemos”, asegura.

La entidad afincada en el barrio de Ca n’Escandell es octava en la tabla, con 30 puntos en 23 jornadas y un balance de nueve victorias, tres empates y 10 derrotas. Además, suma 82 goles a favor y 65 en contra, lo que arroja una diferencia de goles de +17 y refleja el buen hacer del bloque dirigido por Oruj.

El notable rendimiento del San Pablo le está permitiendo afrontar los últimos compromisos ligueros sin el sufrimiento de la pasada campaña. Cabe recordar que el año pasado las celestes sellaron la permanencia en el último encuentro del curso, cuando endosaron una manita (5-1) al Teidaya.

20 puntos de ventaja sobre el descenso

Ahora, sin embargo, el escenario es muy distinto. El conjunto ibicenco cuenta con nada menos que 20 puntos de ventaja sobre el CD Colegio San José, equipo que marca la zona de descenso. La permanencia, por tanto, está muy encarrilada, más aún si se tiene en cuenta que solo quedan siete jornadas por disputarse, es decir, 21 puntos en juego.

El margen respecto a la zona baja permite al San Pablo mirar la recta final con tranquilidad, aunque no con conformismo. En Segunda División hay tres grupos y ningún equipo asciende directamente a Primera, ni siquiera el campeón de la fase regular. Los cuatro primeros clasificados de cada grupo disputan el ‘play-off’ de ascenso. Los tres primeros se enfrentan a los tres cuartos y los tres segundos a los tres terceros, con emparejamientos decididos por sorteo. Los seis vencedores de la primera eliminatoria pasan a una segunda ronda, de la que salen los tres equipos que logran el ascenso. En el lado opuesto, descienden los tres últimos clasificados.

A día de hoy, el equipo ibicenco se encuentra a 22 puntos del ENCE Marín Futsal, conjunto que marca la zona de promoción de ascenso a Primera. Precisamente, ibicencas y gallegas tienen un partido pendiente y son los únicos equipos del grupo que solo han disputado 22 encuentros. En caso de victoria del San Pablo, una empresa nada sencilla, la distancia con el Marín Futsal se reduciría a 19 puntos, cuando solo quedarían 21 por jugarse.

“Nuestro objetivo ahora es clasificarnos para la Copa de la Reina”

La posibilidad de alcanzar a las cuartas clasificadas es, a día de hoy, prácticamente imposible. Además, no entra en los planes del San Pablo. "Este año no podemos pensar en el ascenso”, reconoce Oruj. Eso no significa, sin embargo, que el equipo haya renunciado a cerrar el curso con ambición. “Ahora, el objetivo es clasificarnos para la Copa de la Reina. Para ello, debemos acabar la fase regular en el ‘top 10’", explica el entrenador.

Sobre esa meta, el preparador apunta además a una circunstancia que podría favorecer a su equipo. "Se dice que hay posibilidades de que el CD Segosala [tercer clasificado] quede descalificado. En ese caso, creo que pasaríamos a ser séptimos", comenta.

Oruj también pone en valor el trabajo de sus futbolistas y la dimensión de lo que está logrando el club. "Nunca ha pasado que un equipo de Ibiza se mantenga dos años consecutivos en Segunda División. Parece fácil, pero no lo es. Es algo de lo que hay que estar muy orgulloso en el fútbol sala femenino de la isla", subraya. Además, el técnico expresa un deseo de futuro: "Ojalá el año que viene haya otro equipo más de aquí en nuestra categoría. Sería algo muy bonito para Ibiza".

El mérito del San Pablo cobra aún más valor si se atiende a las dificultades que ha atravesado en los últimos meses. "Con las tres bajas que tuvimos desde Navidad, el equipo se ha repuesto bien, sobre todo en los partidos. Hace tres semanas hicimos dos fichajes que le han venido muy bien al equipo, porque en enero y febrero estuve solo con seis jugadoras de campo para poder competir, y así era muy complicado. Aun así, las jugadoras han tenido una actitud perfecta", destaca Oruj.

Con la permanencia prácticamente encarrilada y la Copa de la Reina en el horizonte, el San Pablo-Eivissa afronta el desenlace del campeonato con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho y con la ambición de seguir creciendo. Más allá de la clasificación, el conjunto ibicenco ha convertido esta temporada en una nueva demostración de competitividad, resistencia y madurez, confirmando que su sitio en la categoría ya no responde a una ilusión pasajera, sino a una realidad cada vez más sólida dentro del fútbol sala femenino pitiuso.