La XV Cursa Patrimoni Ibiza espera una edición rápida con más de 900 inscritos y figuras del atletismo

La XV Cursa Patrimoni Ibiza, prevista para el 29 de marzo de 2026, se presenta como una de las ediciones más rápidas de su historia. A falta de tan solo nueve días para la cita, la prueba deportiva ya supera los 900 inscritos sumando sus tres modalidades y, además, contará con varios de las principales figuras del atletismo nacional, tanto en categoría femenina como masculina.

En la carrera femenina, una de las grandes protagonistas será Isabel Barreiro, que regresará a Ibiza apenas un mes después de proclamarse subcampeona de España de 10 kilómetros. La atleta asturiana, campeona nacional de 10.000 metros en 2023, tendrá enfrente a una rival de máximo nivel como María Forero, vigente vencedora de la prueba y campeona de Europa sub-23 de cross.

Forero afrontará además la cita ibicenca con la mirada puesta en el récord de España de 10 kilómetros, fijado en 31:11 por Carla Gallardo. Para optar al triunfo, Barreiro deberá acercarse a la barrera de los 32 minutos en una edición que aspira a dejar marcas destacadas.

También se espera un alto nivel en la prueba masculina. Eduardo Menacho, actual campeón de España de 10.000 metros en pista, partirá entre los favoritos en una carrera en la que volverá a estar presente Adel Mechaal, plusmarquista de la competición. El atleta catalán firmó hace dos años un tiempo de 28:31, registro que figura como referencia de la prueba.

Menacho llega con una mejor marca personal de 28:10 en 10 kilómetros, por lo que el récord del circuito aparece como un objetivo realista. Además, el traslado de la carrera al horario matinal, con salida desde las 9 horas, busca favorecer unas condiciones climatológicas más propicias para el rendimiento.

Una prueba que forma parte del Circuito de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

La competición incluirá un 10K homologado, una prueba de 5 kilómetros y las habituales carreras infantiles. La salida estará situada en la Avenida de España y la meta en Vara de Rey.

Por otro lado, la prueba forma parte además del Circuito de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, integrado por 15 carreras que se celebran en otras tantas ciudades españolas reconocidas con esta distinción.

Las inscripciones continúan abiertas a través de la web oficial de la carrera, con un precio de 10 euros para el 10K y de 6 euros para la Toni Costa Balanzat, de aproximadamente cinco kilómetros, mientras que las pruebas infantiles serán gratuitas.