La Juventus llevará su campus de verano a Santa Gertrudis

“Entrena al estilo Juventus. Vive la experiencia del fútbol en Ibiza”. Con este mensaje en redes sociales, la AE Santa Gertrudis anuncia en su perfil de Instagram que acogerá el campus de fútbol de verano ‘Juventus Ibiza 2026’, previsto del lunes 27 al viernes 31 de julio.

Durante cinco días consecutivos, el Campo Municipal de Fútbol de Santa Gertrudis acogerá un breve, pero intenso, proyecto futbolístico de aprendizaje orientado a niños y niñas amantes de este deporte de entre 6 y 17 años. La iniciativa, centrada en el fútbol base, se desarrollará, en principio, desde las 8 hasta las 14.45 horas. Es decir, casi siete horas consecutivas de fútbol en pleno verano.

El campus unirá al Santa Gertrudis, un club humilde de Ibiza que actualmente milita en Preferente Balear y que fue el último equipo de la isla en jugar como local en un campo de tierra —no lo hizo hasta 2013—, con la Juventus. El equipo turinés, fundado en 1897, es una de las instituciones futbolísticas más emblemáticas de su país. De hecho, es el club que más títulos de Serie A ha ganado: 34. Además, es uno de los clubes más históricos del mundo. Prueba de ello es su palmarés europeo: dos Champions League, tres Europa League, dos Supercopas de Europa, dos Copas Intercontinentales y una Recopa.

El campus cuenta con plazas limitadas

Aunque no se ha revelado demasiada información acerca del campus, el Santa Gertrudis ha publicado un post con una plantilla y un breve texto en el que explica la metodología de la Juventus: sesiones dirigidas por entrenadores de la Juventus Academy, enfoque en la mejora de la técnica, la creatividad y la inteligencia táctica, situaciones basadas en el juego y en partidos reales, y desarrollo de habilidades individuales dentro de un entorno de equipo.

El campus cuenta con plazas limitadas, por lo que accederán primero quienes se hayan inscrito antes. Es decir, las plazas se asignarán por orden de inscripción. Para obtener más información y detalles sobre el pago, se ha habilitado el correo electrónico ‘ibiza.juventusacademy@gmail.com'.

No es la primera vez que el Santa Gertrudis forma parte de un proyecto de este tipo. Sin ir más lejos, en 2024 acogió el campus de fútbol del Villarreal.