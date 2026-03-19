Davo, jugador de la UD Ibiza: «Hay estadios míticos en España, pero con estas vistas no hay ninguno»

Cuando fichó por la UD Ibiza, ¿qué pensó?

Primero, por el club que es, que para mí era una buena oportunidad estar en un equipo que tiene esa ambición y recursos para llegar a Segunda División. Cuando llegué [a la isla], la verdad, feliz, es un buen equipo.

Antes de llegar a la isla, ¿qué imagen tenía de Ibiza?

Como toda la gente, que es Ibiza, la fiesta… Pero al jugar al fútbol tampoco te centras tanto en la fiesta, no tienes tiempo.

¿Sabía que había un club como la UD Ibiza?

Sí, al final conoces un poco la liga, pero lo que no imaginé es que podía haber firmado aquí.

Davo celebra un gol en el partido frente al FC Cartagena esta temporada. / UD Ibiza

¿Qué fue lo que más le chocó al llegar a Ibiza?

Sobre todo, los recursos que tiene el club. En los clubes que estuve antes, tenía un fisio. Aquí te encuentras con tres, cuatro fisios, maquinaria suficiente… Hay de todo.

En cuanto a Ibiza, ¿hay algún tópico que tuviera y que, al vivir aquí, le haya cambiado la mente?

Cuando llegas aquí estás pensando en fútbol, pero luego ves que hay muchas cosas que hacer. Rutas de senderismo por la isla he hecho alguna y es una maravilla: las vistas, el mar… precioso.

Si tuviera que convencer a alguien que viene de vacaciones a Ibiza para que venga a ver un partido, ¿qué le diría?

Es verdad que la UD Ibiza es un proyecto aún en crecimiento, tiene diez años, pero es un equipo que estuvo en Segunda División. Llama la atención que es un equipo que está siempre ahí peleando para estar en Segunda. El estadio también es súper bonito. Estás en la grada y ves el castillo, ves el mar de fondo, son vistas privilegiadas. Hay estadios míticos en España, que son cerrados, que impresionan. Pero, así al aire libre, que veas un castillo, el mar u otra isla de fondo, creo que no hay ningún estadio así.

Cuando los jugadores damos un poquito, la afición se contagia.

Venir al estadio, ¿puede ser un plan para conocer esa parte más local de la isla?

Sí, yo creo que sí. Es verdad que depende de lo futbolero que seas, obviamente, pero yo lo haría. Porque al final también conoces un poquito de la isla y de un club en crecimiento que va a ser importante en España.

En cuanto a la afición, ¿esperaba que hubiera ese ambiente en las gradas?

Al final es un club con diez años de historia, tampoco puede ser ahora cincuenta mil personas en el estadio. Pero sí que es verdad que, cuando los jugadores damos un poquito, la afición se contagia. El año pasado en el play-off se notó a la afición, con las bengalas… Si damos, la gente da.

Un partido en Ibiza, ¿tiene algo diferente? ¿Se vive de manera distinta?

Te diría lo que hablábamos, que vienes al estadio, a ver un partido, pero a la vez como que estás en calma, con las vistas de fondo. A mí ya me tocó ver algún partido, por desgracia desde fuera, y al menos disfrutas un poquito más que del fútbol [ríe].

Y, como jugador, ¿lo vive de manera diferente que en otros sitios?

No, como profesional vas a hacer el trabajo y no te fijas mucho.

Davo en uno de los baluartes de Dalt Vila. / David Martínez 'Davo'

Dejando un poco de lado el fútbol, ¿qué le ha sorprendido de Ibiza que haya dicho «esto no sale en las guías»?

La gente piensa «qué guay Ibiza para ir a Ushuaïa, a Pacha…». Pero puedes ir a calas, playas, hacer rutas. Por ejemplo, Talamanca, das un paseo, comes allí, para mí eso es mucho mejor que la fiesta. Que hay tiempo para todo, pero creo que la isla está llena de rincones súper bonitos que ver.

Cuando vienen familiares o amigos a verle, ¿qué planes hacen?

A Talamanca seguro, a comer al Hostal, dar un paseo por allí. Es Vedrà y Cala d’Hort. Benirràs también me gusta mucho, ahí siempre voy cien por cien. Ses Salines también me gusta mucho. Hay planes de sobra para hacer aquí en una semana. Una semana, dos, tres… es que siempre tienes cosas diferentes que hacer.

Si se tuviera que quedar con un lugar de la isla, ¿cuál sería?

Difícil, es que hay muchos sitios bonitos. Ses Salines me gusta mucho. Después me dicen que soy pesado, pero Talamanca a mí me llama mucho. Es que hay tantos sitios… Cala Vedella, esas vistas desde arriba a mí me encantan también, es un sitio bonito.

Si conoces bien la isla, se pueden hacer planes de sobra. Haga mal tiempo o no.

Ibiza también tiene mucha gastronomía. ¿Cree que en la isla también se puede comer bien?

Sí, de hecho, yo vivo en el centro y hay sitios en los que se come muy bien, como Can Tina, Buenabrasa, Es Mercat. Yemanjá, en es Jondal, en la playa, con el mar al lado y la comida está rica. Yo disfruto de la comida y, como gallego, tengo un nivel un poco exigente [ríe]. Cuando se puede hacer, nosotros vamos todos, porque es un planazo.

¿Ha probado la cocina tradicional?

No, no. ¿Cómo se dice? ¿Bullit de peix? Es que a mí el pescado… Con padre pescadero y no lo puedo comer [ríe].

¿Le ha llamado la atención que en un territorio tan pequeño haya tanta cocina internacional?

Sí, sí, eso sí que es verdad. Al final vas a un bar y hay de todo. Eso es bueno, que no piensen que igual solo tienen cuatro platos.

¿Qué opina del tópico de que en invierno en Ibiza no hay nada que hacer?

Es cierto que no tienes, por ejemplo, un centro comercial como en otros sitios, pero, si conoces bien la isla, se pueden hacer planes de sobra. Haga mal tiempo o no.

¿Ibiza en una palabra?

Mágica.