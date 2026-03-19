El Class Sant Antoni buscará el sueño del ascenso en su quinto 'play-off' consecutivo

El Class Bàsquet Sant Antoni jugará esta temporada su quinto ‘play-off’ consecutivo de ascenso a Primera FEB, antigua LEB Oro. El equipo azulón, que compite en la tercera categoría del baloncesto nacional desde la campaña 2021-22, volverá a pelear por dar el salto tras asegurar matemáticamente su presencia en las eliminatorias.

Además, el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal, quien llegó al club el pasado verano, afronta las últimas cinco jornadas de la fase regular con opciones de acabar en lo más alto del Grupo Este. Si logra cerrar la Liga como campeón, se jugará el ascenso en una eliminatoria a doble partido frente al vencedor del otro grupo, plaza que ocupa actualmente el Coto Córdoba.

Sea cual sea su posición final, lo cierto es que el bloque de Sant Antoni volverá a estar entre los aspirantes al ascenso, consolidando una trayectoria de regularidad competitiva desde su llegada a la categoría.

Repaso de los anteriores 'play-off'

En su primera temporada en LEB Plata, la 2021-22, el conjunto ibicenco terminó tercero en la fase regular, con un balance de 16 triunfos y 10 derrotas. En la eliminatoria de ascenso se midió al Reina Yogur Clavijo, que resolvió la serie a su favor al imponerse en los dos encuentros.

Un año después, en la campaña 2022-23, el Sant Antoni finalizó cuarto, con 18 triunfos y 8 derrotas. Su rival en la primera ronda del ‘play-off’ fue el Clínica Ponferrada, que también le cerró el paso con dos victorias.

El gran salto competitivo llegó en el curso 2023-24. El equipo pitiuso acabó segundo en la Liga regular, con un balance de 19-7, y firmó por fin su primera gran actuación en unas eliminatorias de ascenso. Superó al Melilla Ciudad del Deporte y al CB L’Horta Godella en las dos primeras rondas, enlazando cuatro victorias consecutivas para plantarse en la final. Allí se encontró con el CB Starlabs Morón, segundo del otro grupo. El ascenso se escapó tras perder en Andalucía y quedarse cerca de la remontada en Sa Pedrera.

La temporada 2024-25 volvió a colocar al Class Sant Antoni a las puertas del salto de categoría. El cuadro pituso terminó de nuevo segundo en la fase regular, esta vez con 20 victorias y 6 derrotas. En el ‘play-off’ superó con autoridad al Biele ISB y al CB Prat, ganando los cuatro partidos de ambas eliminatorias. Sin embargo, en la final se repitió el desenlace amargo: derrota en la ida ante el Melilla Ciudad del Deporte y remontada insuficiente en el partido de vuelta.

Ahora, en la campaña 2025-26, el Sant Antoni encara el tramo decisivo de la competición en la primera posición y dependiendo de sí mismo para acabar como campeón. Por delante le quedan cinco encuentros, tres de ellos en Sa Pedrera y dos a domicilio, que determinarán si el equipo de Berrocal accede al cruce directo por el ascenso o debe afrontar una nueva fase de ‘play-off’.