Dos nadadoras del CNSE participarán en el Campeonato de España Infantil de Invierno

El Club Náutico Santa Eulalia (CNSE) contará con presencia en la élite nacional de la natación base de la mano de la participación de dos de sus nadadoras, María Torres y Martina Noguera, en el Campeonato de España Infantil de Invierno en piscina de 50 metros. Este disputará del viernes 20 al domingo 23 de marzo en las instalaciones del CN Sabadell.

Las dos talentosas deportistas, nacidas en 2012, afrontan la competición en condición de “año pequeño” dentro de su categoría, un aspecto que da aún más valor a su clasificación, al haber logrado las marcas mínimas exigidas para competir en una de las principales citas del calendario nacional.

María Torres participará en las tres pruebas de mariposa —50, 100 y 200 metros—, mientras que Martina Noguera nadará la prueba de 50 metros braza, especialidad en la que ha conseguido situarse entre las mejores nadadoras de su edad.

"Un reto mayúsculo"

Desde el cuerpo técnico del CNSE subrayan la importancia de esta convocatoria tanto en el plano competitivo como en el formativo. El club considera que "llegar a un Campeonato de España siendo todavía de las más jóvenes de la categoría supone "un reto mayúsculo" y destaca la constancia y el trabajo de ambas nadadoras durante toda la temporada".

Además del aspecto deportivo, la entidad pone en valor la experiencia que supondrá para las dos jóvenes promesas medirse con algunas de las mejores nadadoras del país. Para el club, su presencia en Sabadell es también el reflejo del trabajo diario que se realiza en la piscina y un motivo de orgullo para toda la estructura deportiva.