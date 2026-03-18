Marga, Uma y Martina, las porteras de Ibiza que ya forman parte de la élite del fútbol femenino

Marga, Uma y Martina. Tres chicas, tres porteras y tres ibicencas que se han convertido en tres referentes del fútbol base actual en Ibiza. Las tres, que forman parte de las categorías base de la SD Portmany, son también un ejemplo del paulatino crecimiento del fútbol femenino en la isla.

Marga Míguez es una de las caras más visibles de este crecimiento. La cancerbera del cadete portmanyí ha sido internacional en dos ocasiones con la selección española Sub-15 y ya ha podido debutar con la absoluta. «Me costó adaptarme un poco porque son chicas de toda España y no las conocía de nada, pero la experiencia ha sido muy buena y es muy agradable poder estar ahí», explica la portera a este diario tras un entrenamiento con la SD Portmany.

La ibicenca lleva en el club sanantoniense desde los cinco años y, desde entonces, no ha hecho más que «crecer exponencialmente», en palabras de su entrenador de porteros, Juanvi Carreño, que reconoce que dirigir a estas tres chicas le ha supuesto «cambiar la forma en la que entrenaba al ver que tenían algo especial».

«No hay ningún portero de su edad que tenga el nivel de ella»

«Cuando nos mandaron a Marga con tan solo cinco años no tenía ni ficha, pero algo vimos desde entonces», cuenta el entrenador, que no pensaba que «todo sería tan rápido y que ya estaría con la selección nacional». Y es que según Carreño, «ver entrenar a las tres es un espectáculo», además de que cuando empieza a rodar el balón, «son especiales porque trabajan como las que más», señala.

La portera de 14 años ha logrado hacerse un hueco en una liga en la que predominan los chicos. Sin embargo, su entrenador lo tiene claro: «Además de ser trabajadora e inteligente, en el uno contra uno no hay ningún portero de su edad que tenga el nivel que tiene ella». El técnico, además, ensalza su visión de juego, aspecto que ha desencadenado algunas bromas entre sus entrenadores porque «podría jugar perfectamente de centrocampista», apunta.

Marga Míguez, portera de la SD Portmany e internacional con la selección española / JA RIERA

Uma Farisco, del Infantil B, también ha tenido la oportunidad de representar a la isla. En su caso, la ibicenca ha podido disputar algunos partidos con la selección balear femenina, lo que califica como «todo un honor». Asimismo, también le costó adaptarse al principio: «Te haces amiga de dos o tres, pero luego te vas haciendo muy amiga de todas», admite. La ibicenca tiene claro su sueño: «me gustaría jugar en el Barça». Para conseguir tal hazaña, la guardameta se fija en algunos de los mejores porteros del panorama actual, como el 'Dibu' Martínez, de quien admira «su carácter», o en estrellas del fútbol femenino como Alexia Putellas.

Martina, convocada en su primer año

«Lo que más aprendo de él [Juanvi] es que si fallas no pasa nada porque un error lo puede tener cualquiera», explica la joven jugadora. Y es que esta es una de las consignas que más se trabajan desde el club portmanyí, según detalla Carreño, ya que «como entrenador, es normal que no te guste que te metan un gol, pero no importa que te lo metan si ellas luego aprenden para la siguiente», cuenta el preparador.

Uma, portera de la SD Portmany infantil / JA RIERA

Sin embargo, Carreño también apuntó algunos puntos de mejora que elevarían aún más el nivel de las prometedoras porteras: «La comunicación y el juego aéreo aún son temas que se pueden mejorar, aunque es normal, ya que es lo más difícil para un portero».

La más pequeña de las tres es Martina, portera del Alevín Atlético y que fue convocada recientemente por la selección insular sub-12, que recuerda con un cariño especial: «Me emocionó mucho porque era la primera vez que jugaba sola contra otras chicas». La cancerbera se ha colado entre las mejores jugadoras de las Pitiusas en su categoría en su primer año en el club portmanyí gracias, entre otras razones, a «su buen juego de pies y buen toque», en palabras de su entrenador, que también ha visto «algo especial» en ella. «Mi sueño es llegar a la selección española», admite Martina, que tiene a Cata Coll -portera mallorquina que ya ha jugado en la selección absoluta- como una de sus ídolos.

Martina, alevín de la SD Portmany / JA RIERA

«Con los chicos aprendes a ser más agresiva»

Las porteras cuentan que, cuando viajan con sus respectivas selecciones, el resto de jugadoras no se explican cómo es posible que ellas jueguen con chicos y no con otras chicas. Sin embargo, éste no es un impedimento para que disfruten de jugar al fútbol: «No me parece mal, porque con los chicos aprendes a ser más agresiva y así juegas mejor cuando te toca contra otras chicas», explica Uma.

La SD Portmany cuenta actualmente con seis jugadoras entre todas sus categorías, una cifra que aún no permite al club de Sant Antoni formar parte de la primera liga infantil-cadete de fútbol 7, que está actualmente conformada por la SE Sant Carles, la SD Formentera y el CD Puig d´en Valls y que aún se encuentra en fase de crecimiento. «La clave es que haya un compromiso real por parte de clubes, federación e instituciones para dar mayor publicidad y que las niñas tengan ese aliciente para apuntarse», explica Raúl Garrido, actual director de las categorías base de la SD Portmany.

Marga, Uma y Martina, junto a Juanvi Carreño, entrenador de porteros de las categorías base / JA RIERA

Captar nuevas jugadoras, todo un reto

El coordinador portmanyí cree que el paso más importante que se tiene que dar para que aumente el interés en las chicas es «formalizar la liga con varios equipos», ya que éste «será el detonante para que el fútbol femenino crezca de forma exponencial», asegura.

Garrido intentó, junto a Maria José Castillo, presidenta de la entidad, agrupar a un número suficiente de chicas para que el club pudiera participar en la primera liga femenina de Ibiza. Sin embargo, Castillo considera que es «un verdadero reto» que cada vez «se ofrezcan más niñas», aunque asegura que la próxima temporada volverán «a intentarlo de nuevo» porque «ya hay chicas que cada vez se cohíben menos a la hora de decir que quieren jugar a fútbol», relata.

«Estoy alucinada y encantada con ellas», admite la presidenta, que destaca de Marga su «naturalidad» y «tranquilidad» cuando viene de sus compromisos nacionales, «sin mostrar altivez por haber llegado tan lejos en tan poco tiempo», explica la presidenta, en una muestra de orgullo por tres de las chicas que ya están firmando las futuras páginas del fútbol femenino ibicenco por todo el país.