El Inter Ibiza sufre un batacazo en casa del CD Son Cladera y la SD Portmany consigue un punto de oro ante el CE Mercadal

El Inter Ibiza pierde, y de forma estrepitosa, en casa del CD Son Cladera. El conjunto ibicenco sufre una dolorosa goleada (4-0) ante un equipo de la parte baja de la clasificación del grupo XI de Tercera RFEF, que lucha por no descender a Preferente Regional.

El duelo corresponde a la vigésima segunda jornada del campeonato doméstico. En este sentido, cabe recordar que se aplazó en su momento por las adversas condiciones meteorológicas que afectaban a Baleares. Un mes después, se ha disputado un encuentro en el que el cuadro dirigido por Carlos Fourcade se ha visto superado y, con ello, ha desaprovechado una oportunidad de oro para engancharse de lleno a la lucha por el ‘play off’ de ascenso a Segunda RFEF.

Por otro lado, los interistas rompen su excelente dinámica de resultados, ya que acumulaban cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Además, dentro de esa buena racha, cuatro partidos se saldaron con triunfo y solo uno acabó en empate. En otras palabras, habían logrado 13 de los últimos 15 puntos en juego y ponen fin a una imbatibilidad de más de un mes y medio. Y es que, antes de la visita al CD Son Cladera, los pitiusos no conocían la derrota desde que cayeron en casa ante el Mallorca B (4-2) el pasado 1 de febrero.

El Inter Ibiza rompe una racha de cinco partidos invicto

A pesar de la derrota, el club afincado en Can Cantó no se encuentra lejos de los puestos de ‘play off’ de ascenso a Segunda RFEF. Los azulones, con 26 jornadas ligueras ya disputadas, son séptimos con 37 puntos. En otras palabras, están a tres puntos de la zona de promoción de ascenso, que marca el Constància, quinto clasificado, empatado a puntos con el Mercadal, sexto. Eso sí, tanto el Constància como el Mercadal tienen un partido pendiente, en el que precisamente se verán las caras.

Por su parte, la SD Portmany consigue un valioso punto en casa ante el CE Mercadal, uno de los colosos de la categoría, situado en la parte alta de la clasificación. Con el 0-0 final, los rojillos suman un punto importante en su lucha, un año más, por evitar el descenso.

Con este empate ante el Mercadal, los portmanyins cuentan con solo tres puntos de ventaja sobre el Felanitx, que marca la zona de descenso a Preferente Balear.