La bahía de Portmany acoge la primera prueba de la Copa Balear de Jóvenes Promesas de Piragüismo

La bahía de Portmany será escenario este sábado 21 de marzo de la primera prueba de la Copa Balear de Jóvenes Promesas de Piragüismo, una cita que tuvo que aplazarse el pasado 7 de febrero a causa de las condiciones meteorológicas adversas de entonces.

La principal novedad de esta edición es el cambio de ubicación de la competición, que por primera vez se celebrará en la dársena del puerto, al abrigo del espigón, en lugar de en la playa de s’Arenal, emplazamiento habitual de este tipo de pruebas. El nuevo circuito permitirá reducir el impacto de los vientos laterales que suelen registrarse en la zona de playa y que añaden dificultad a los participantes.

Además de las ventajas deportivas, el nuevo escenario también mejorará la logística del evento. Los palistas saldrán desde las instalaciones del Club Nàutic Sant Antoni, por lo que podrán hacer uso de vestuarios, servicios y otros espacios del club, facilitando así la organización de la jornada.

No obstante, el cambio obligará a establecer una zona de exclusión marítima en el área comprendida entre la plataforma de la estación marítima y el centro del puerto, a la altura de los pantalanes situados en el lado este de las instalaciones del CNSA. Entre las 10 y las 16 horas se aplicarán restricciones intermitentes al tráfico marítimo en este sector.

175 palistas de clubes de todo el archipiélago

Según destacan desde la organización, el objetivo de este traslado es mejorar la calidad y la seguridad de la competición, que contará con un dispositivo coordinado junto a Ports IB y con la logística centralizada desde la zona de capitanía del club. Además, este nuevo circuito podría facilitar la celebración de pruebas en jornadas en las que, por la meteorología, la competición en s’Arenal tendría que suspenderse.

Si la experiencia resulta positiva, el CNSA no descarta mantener este emplazamiento para futuras citas del calendario, una opción que también favorecería el seguimiento del público, al ofrecer distintos puntos desde los que presenciar la competición con mayor cercanía.

En esta primera prueba de la Copa Balear de Jóvenes Promesas participarán entre 150 y 175 palistas de clubes de todo el archipiélago. El Club Nàutic Sant Antoni aportará una representación de 40 deportistas, desde la categoría prebenjamín hasta cadete. La organización corre a cargo de la Federación Balear de Piragüismo y del propio CNSA.