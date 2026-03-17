Rebeca Hernández, ibicenca que ha completado cinco de las seis grandes maratones: «Al principio me parecía una locura, pero cuando te lo propones, lo haces»

Completar las 'Six Majors' no está alcance de mucha gente. Solo quienes consiguen superar las seis grandes maratones (Chicago, Nueva York, Boston, Berlín, Tokio y Londres) pueden lograr tal reconocimiento. Dani Becerra y Víctor Oliver son los únicos ibicencos que han conseguido esta proeza. Sin embargo, Rebeca Hernández va de camino en convertirse en la primera mujer de la isla en lograrlo. La atleta del Club Atletismo Ibiza ha superado cinco de las Grandes Maratones tras correr recientemente la celebrada en Tokio, y está a tan solo una -la Maratón de Londres- de hacer historia en el atletismo ibicenco. La corredora atiende a Diario de Ibiza para contar cómo está viviendo esta retadora experiencia que comenzó hace un año y medio.

¿Cómo vivió la experiencia en Japón?

Muy bien, está muy lejos [risas], pero pude irme una semana antes para adaptarme al horario e hizo buen tiempo. El circuito no es el mejor, porque compartes tramos con gente que vuelve, y eso mentalmente es un poco comecocos, pero había mucho ambiente y todo estaba muy organizado.

¿Fue sola?

No, fui con mi pareja y también aprovechamos para ver cosas, visitar la ciudad, disfrutar e ir con más calma.

¿Cómo se preparó durante los días previos?

Intenté no caminar demasiado y dormir pronto. Fue una semana de descarga para mantener, y ya. La alimentación la llevé normal hasta un par de días antes para comer más hidratos y tener más reservas en la carrera.

¿Cómo se viven los momentos previos a la carrera? ¿Estaba nerviosa?

Aunque la distancia [42 kilómetros] la hayas hecho muchas veces, antes de la carrera siempre hay nervios, porque como tengas un mínimo problema y te aparezca pronto, exponencialmente puede ser un desastre y puede que no la acabes o lo pases mal por empezar muy rápido. Una vez que suena el pistoletazo, se te olvida.

¿Se encontró físicamente bien durante toda la carrera?

En esta sí, porque corrí a un ritmo estable toda la carrera. Sabía que allí no iba a batir mi marca y quería hacer una carrera -dentro de mis posibilidades- buena.

¿Cómo ha sido la preparación para esta maratón?

Descansé después de Valencia [maratón que disputó en diciembre] y corrí un par de carreras como la San Silvestre, pero a principios de enero ya empecé con el plan para esta maratón cinco días a la semana durante 2 meses. Lo ideal es tener tres o cuatro meses, pero como nos gusta mucho correr, siempre nos metemos en líos [risas].

¿De qué depende que quiera terminar una carrera o mejorar la marca?

Depende de a cuál vayas. Algunas como la de Berlín o Chicago son más planas y tienes más posibilidades de batir tu marca. En Valencia lo conseguí porque las condiciones se prestaron, pero quizá la meteorología o el jet lag pueden influir bastante porque cuesta más aclimatarse.

A nivel mental, ¿cuál es la parte más complicada?

Los últimos diez o cinco kilómetros, porque si no lo has gestionado bien, puedes sufrir bastante. Puedes pensar que solo te quedan diez kilómetros, pero eso es casi una hora corriendo, en cambio, si llegas al 35 o 36 [kilómetro] y te encuentras bien, es una maravilla porque sabes que vas a llegar y no tienes dudas.

¿Qué maratón ha disfrutado más?

Nueva York, porque es un circuito muy chulo, hay muchísimo ambiente, es una ciudad idílica con los rascacielos, Central Park... tenía muchas ganas de hacerla, porque el sueño de mi vida era hacer una maratón en Nueva York y, además, mi pareja corrió conmigo porque nos gusta lo mismo y la disfrutamos mucho.

¿Y cuál le costó más terminar?

Berlín, porque fue la edición más calurosa de los últimos años. Llegamos a tener 28 grados en carrera estando a finales de septiembre, y me costó bastante. En Chicago también sufrí porque salí muy rápido, pero así son las maratones y ese es el encanto que tienen. Es una caja de sorpresas, no sabes lo que te va a tocar.

Rebeca Hernández participa en una competición / Dani Becerra

¿Cómo ha sido el recorrido de estas maratones?

Empecé en octubre de 2024 en Chicago. En noviembre, tres semanas después, fui a Nueva York, después Boston, y Berlín el año pasado.

¿Y Londres?

Lo he pensado para el año que viene. Será el mayor descanso que tendré desde que comencé [risas].

¿Cuándo se le ocurrió empezar este reto?

Yo ya quise ir a la de Nueva York con una amiga del club [Club Atletismo Ibiza] en 2019, pero era muy caro y nos echamos para atrás. Luego vino el covid, fue pasando el tiempo y hasta que me propuse empezar hace dos años

¿Cómo es el proceso para inscribirse en estas maratones?

Cada una tiene su propio criterio para poder entrar, y en algunas te piden una marca mínima. A Tokio entré por sorteo y tuve suerte, porque le suele tocar solo a un 10%. Londres es sorteo puro y duro, y podemos entrar tanto yo como una persona que no ha corrido nunca.

¿No es un poco injusto?

Lo veo un poco injusto. Quizá podrían guardar unas pocas plazas o poner una marca para entrar, porque luego hay gente que se tira siete horas en la carrera y va andando. No hay límite.

¿Cuántos años lleva corriendo?

Empecé en el cole, luego jugué a balonmano varios años, aunque éramos muy malas [risas], y después de la universidad retomé lo de correr. Me puse más en serio los últimos 15 o 20 años. Tardé mucho en hacer mi primera maratón, que fue hace diez años.

¿Y hasta entonces?

Pues medias maratones, la Passeig a passeig porque soy de Santa Eulària, alguna de montaña… al principio me parecía una locura hacer maratones, pero te lo propones y lo terminas haciendo. Ahora me levanto por las mañanas y salgo a correr, no hay otro plan, es por inercia.

¿Cuánto es posible conseguir solo con el esfuerzo?

Con el esfuerzo puedes conseguir bastantes cosas, pero hay gente profesional que nace con ese talento de base. Yo soy una corredora popular a quien le gusta correr y que toma este reto para disfrutar. Es un reto que me he puesto y te tienes que esforzar porque te tienes que comprometer cinco días por semana, aunque no te apetezca, haga mal tiempo, los niños, el trabajo… Si te gusta, no es necesario tener un talento especial, sino ser constante. Lo demás llega solo.

¿Qué le recomendaría a alguien que quiera iniciar este reto, sobre todo si es mujer?

Que avanti tutti. Si le gusta correr y viajar es genial, es algo guay, motivado y que adelante, que lo disfrute, es lo que te vas a llevar. La vida no es más que las experiencias que vas acumulando.