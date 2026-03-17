El palista de Ibiza Facundo González firma una destacada actuación en el Campeonato de España de Invierno de piragüismo

El palista ibicenco Facundo González, del Club Nàutic Sant Antoni (CNSA), completó una sobresaliente actuación en el Campeonato de España de Invierno de Piragüismo, disputado el pasado fin de semana en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de La Cartuja, en Sevilla.

El deportista del CNSA logró clasificarse para la final de la categoría Hombre Junior K1 después de superar unas durísimas series previas sobre 3.000 metros, en las que compitieron 151 palistas. González fue el único representante del club portmanyí que consiguió el billete para la regata decisiva del domingo.

En la final, disputada sobre una distancia de 5.000 metros, el joven ibicenco volvió a rendir a gran nivel y cruzó la meta en la vigesimonovena posición, con un tiempo de 23:01.24, en una de las categorías más numerosas y exigentes del campeonato nacional.

«La mejor carrera de su vida deportiva»

Su entrenador, Eduardo Prendes, destacó el rendimiento ofrecido por el deportista durante la prueba final, en la que, según señaló, firmó «quizá la mejor carrera de su vida deportiva», mostrándose «muy combativo y luchador durante toda la prueba».

El CNSA acudió a esta cita nacional con un equipo formado por seis palistas, dos de categoría sub-23 y cuatro júnior. Además de Facundo González, también compitieron Noel López y Álvaro Rubio en sub-23, así como Sigifredo Felipe, Roy Kikozashvili y Toni Llorens en categoría júnior, aunque ninguno de ellos pudo superar las series clasificatorias.

La actuación de González fue la nota más destacada de la expedición ibicenca en un campeonato marcado por el altísimo nivel de participación y exigencia, especialmente en las pruebas masculinas.