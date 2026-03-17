El judo ibicenco arrasa en el Baleares Escolar y mete a 11 deportistas en el Nacional

El judo ibicenco volvió a dejar huella este pasado sábado en el Campeonato de Baleares Escolar, disputado en el polideportivo Antoni Blanc de Formentera, al firmar una brillante actuación que se saldó con un amplio botín de medallas y la clasificación de 11 deportistas para el próximo Campeonato de España Escolar.

Los judokas ibicencos que se coronaron con la medalla de oro en la correspondiente competición fueron: Carolina Vías, del Sant Jordi, en -52 kilos infantil; Eric Ferrer, también del Sant Jordi, en -50 kilos infantil; Eva Tur, del Samyd, en -44 kilos cadete; Sophie Mantilla, del Sant Jordi, en +70 kilos cadete; Unai Gómez, del Sant Jordi, en -60 kilos cadete; Jordi Torres, del Sant Jordi, en -73 kilos cadete; Ayoub Ezzhani, del Gokyo Riu, en -90 kilos cadete, y Antonio Fernández, del Dojo Ibiza, en +90 kilos cadete.

Además, la delegación ibicenca sumó siete medallas de plata, conseguidas por Elena Menéndez, Sara Guasch, Marc Rueda, Gael Balbi, Marc Bonet, José Ribas y Martina López, así como seis bronces, a cargo de Joana Jiménez, Carla Pérez, Flor Aita, Mateo Planells, Iván Agües y Abiskar Kandell.

11 judokas ibicencos estarán presentes en el Nacional

En la clasificación por equipos, el Club de Judo Sant Jordi se proclamó primer clasificado del medallero, un resultado que le sitúa como el mejor club balear en edad escolar y que refuerza su papel como referencia autonómica en la formación de jóvenes judokas.

El excelente balance obtenido en Formentera permitirá que Ibiza cuente con una representación destacada en el Campeonato de España Escolar, que se celebrará los días 18 y 19 de abril en Mallorca. A la cita acudirán los ocho campeones baleares, a los que se sumarán María García, Dina Hamri y Adriana Ferrer, las tres del Club de Judo Sant Jordi, que lograron su billete gracias a su tercera posición en el ranking nacional de Copas de España.

En total, serán 11 los judokas ibicencos presentes en el Nacional, una cifra que mejora notablemente los registros de la pasada temporada, cuando la isla contó con seis clasificados. El dato refleja el crecimiento que está experimentando el judo base en Ibiza y el trabajo coordinado que vienen realizando los distintos clubes.

La delegación de Ibiza se desplazó a Formentera el viernes con una expedición formada por 26 judokas, tres entrenadores, cuatro árbitros y el delegado insular, en representación de los clubes Club de Judo Sant Jordi, Samyd, Gokyo Riu y Dojo Ibiza. Sobre el tatami, los deportistas de la isla confirmaron el gran momento que atraviesa esta disciplina, con destacados resultados tanto en categoría infantil como cadete.

El siguiente desafío llegará en Mallorca, donde la expedición ibicenca intentará culminar esta sobresaliente temporada con una medalla nacional que confirme el salto competitivo del judo pitiuso.