Can Llong mide el nivel nacional de la natación ibicenca

Las instalaciones de Can Llong fueron escenario, del 11 al 15 de marzo, del Campeonato de España de Natación Junior y Absoluto, una de las citas más exigentes del calendario nacional y en la que la representación ibicenca volvió a medirse con los mejores clubes del país. El Club Náutico Santa Eulalia cerró su participación con "resultados destacados y buenas sensaciones", aunque con el foco ya puesto en los "grandes objetivos de la temporada estival".

La gran protagonista fue Ania Ferrer (2010), que se consolidó entre la élite nacional tras firmar una meritoria décima posición en los 200 metros libres con un tiempo de 2:10.41. La nadadora ibicenca mostró una notable regularidad durante todo el campeonato, sumando además dos 13º puestos en 50 mariposa (29:61) y 100 libres (1:00:04), además de una 19ª plaza en 50 libres (27:99).

Buen papel del bloque de velocidad

El equipo también dejó su huella en las pruebas cortas, compitiendo de tú a tú con algunos de los mejores especialistas del panorama nacional:

• Víctor Adda fue 29º en 50 mariposa (26:02).

• Umi Pérez finalizó 31ª en 50 mariposa (27:80) y 34ª en 50 espalda (30:09).

• Gabriel Torres logró la 35ª posición en 50 mariposa (26:17) y fue 52º en 50 libres (25:16).

A pesar de los buenos registros, el cuerpo técnico mantiene un discurso ambicioso y no se conforma. “Sabemos que el equipo tiene potencial para estar más arriba. Nos vamos con buenas marcas, pero también con detalles que pulir”, señalan desde la dirección técnica, que ya trabaja con la vista puesta en los Nacionales de Verano. El objetivo del Club Náutico Santa Eulalia es claro: subir el nivel competitivo, afinar el rendimiento y dar un salto cualitativo en piscina larga, donde el equipo espera mejorar sus posiciones en el ranking nacional.