Viento extremo y triunfo para “L’Immens” y “Margarita” en el Campeonato de Baleares de Crucero ORC

Las aguas de Ibiza acogieron este fin de semana el Campeonato de Baleares de Crucero ORC, primera prueba puntuable del campeonato autonómico de la clase Crucero, que reunió a embarcaciones procedentes de Mallorca y de los tres clubes náuticos de la isla: Club Náutico Ibiza, Club Náutico Sant Antoni y Club Náutico Santa Eulalia. La regata, organizada por el Club Náutico Ibiza en colaboración con Marina Ibiza y la Federación Balear de Vela, estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas muy exigentes que pusieron a prueba la destreza de las tripulaciones.

La competición arrancó el sábado con la primera prueba del campeonato, cuya salida se dio a las 10.30 horas. Los participantes afrontaron un exigente recorrido costero con la tradicional vuelta a Formentera por estribor, con llegada en las inmediaciones de Punta Pedrera tras completar cerca de 30 millas náuticas. El domingo se disputó la segunda y última prueba del campeonato a partir de las 11 horas, con un recorrido técnico entre balizas en formato barlovento-sotavento, diseñado para poner a prueba la maniobra y estrategia de las tripulaciones.

La jornada dominical estuvo marcada por la dureza del viento, con rachas de entre 20 y 22 nudos en el campo de regatas. Las complicadas condiciones obligaron a las tripulaciones a emplearse al máximo y provocaron varios abandonos por averías en algunas embarcaciones. Ante el empeoramiento del viento, el Comité de Regatas decidió finalmente "suspender la siguiente prueba prevista y ordenar el regreso de la flota a puerto para garantizar la seguridad de los participantes".

Dominio de “L’Immens” y “Margarita”

En la clase ORC 1 y 2, la victoria fue para la embarcación “L’Immens”, patroneada por Nicolás Pesich y perteneciente al Club Náutico Ibiza. La segunda posición fue para “Yabadaba Too”, de Martín Aizcorbe (Real Club Náutico de Palma), mientras que el podio lo completó “Es Canaret”, de Alfonso Galván, también del club ibicenco. En la clase ORC 3, 4 y 5, el triunfo fue para “Margarita”, patroneado por Paco Reyes y representante del Real Club Náutico Puerto Pollensa. La segunda plaza fue para “Posidonia”, de Ramón Balanzat (Club Náutico Ibiza), y el tercer puesto para “Blue Brothers”, de Javier Marí, también del club ibicenco.

A pesar de las duras condiciones meteorológicas, la regata se desarrolló con un "alto nivel competitivo y organizativo", consolidándose como una de las citas "más importantes del calendario autonómico de vela de crucero".