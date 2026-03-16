S’arc d’Eivissa y Es Cubells arrancan con fuerza la Liga Nacional de Clubes en Andújar

El tiro con arco ibicenco sigue despuntando en el ámbito nacional. Los clubes S’arc d’Eivissa y Es Cubells iniciaron con buenas sensaciones su participación en la Liga Nacional de Clubes durante el I Gran Premio de España de Tiro con Arco, disputado los días 14 y 15 de marzo en Andújar (Jaén), en una de las grandes citas del calendario estatal.

En arco recurvo masculino, los deportistas del Club de tir amb arc S’arc d’Eivissa lograron resultados notables. Eduardo Santolaria fue el mejor clasificado del equipo con una meritoria octava posición, seguido de Adrià Prats, decimocuarto; Toni Roig, vigesimocuarto; Pere Cincunegui, trigésimo tercero, y Andrei Robert Aghiorghieesei, cuadragésimo. Además, el equipo Eivissa Patrimoni de la Humanitat alcanzó la tercera plaza en la primera jornada de la Liga Nacional de Clubes, confirmando la solidez del conjunto ibicenco.

También ofrecieron una buena imagen las arqueras de recurvo femenino de S’arc d’Eivissa. Pilar Pascual concluyó en el puesto 22 y María Nieves Montero fue trigesimoséptima. Por equipos, la formación Eivissa Patrimoni de la Humanitat, integrada por Nerea López, Pilar Pascual, Iria Vanrell y María Nieves Montero, repitió el tercer puesto en esta primera cita liguera.

Es Cubells brilló en el femenino

En la prueba mixta, la pareja formada por Pilar Pascual Forteza y Eduardo Santolaria Mercedes finalizó en la octava posición, sumando otro resultado positivo para la expedición de S’arc d’Eivissa.

Por su parte, el Club de tir amb arc Es Cubells también dejó su huella en la modalidad de arco compuesto. En categoría masculina, Juan Carlos Cornelis Marí, integrante del Centro de Tecnificación de las Illes Balears, fue décimo; José Raúl Riera terminó decimoctavo y Jaume Llorens Riera, trigésimo sexto. El equipo Sant Josep.net, formado por los tres tiradores, alcanzó los octavos de final y se situó entre los conjuntos más competitivos tras esta primera jornada.

Donde más brilló Es Cubells fue en compuesto femenino. Nur Gómez Bufí rozó el podio con una cuarta plaza, Paula Hidalgo Marí fue quinta, Cristina Maneiro Calarde acabó octava y Cristina Planells Serra, duodécima. Este rendimiento permitió al equipo Sant Josep.net colocarse en la primera posición de la Liga Nacional de Clubes al término de la jornada inaugural, un resultado que refuerza su candidatura a pelear por los puestos de honor esta temporada.

En equipos mixtos de compuesto, Juan Carlos Cornelis Marí y Nur Gómez Bufí lograron la tercera posición, mientras que la pareja formada por Cristina Maneiro Calarde y José Raúl Riera Marí concluyó en octavo lugar.

La actuación conjunta de S’arc d’Eivissa y Es Cubells en Andújar confirma el buen nivel del tiro con arco ibicenco en el arranque del curso nacional. Ambos clubes mantienen así su línea de crecimiento y vuelven a situar a Ibiza entre las referencias de este deporte en el panorama estatal.