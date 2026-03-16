Pádel
La cantera del Ibiza Padel Indoor da la cara en Palma
Los jóvenes jugadores pitiusos completan un gran torneo ante algunas de las mejores canteras del pádel balear
La escuela de competición del Ibiza Padel Indoor participó este fin de semana en el torneo TIC disputado en Palma de Mallorca, en las instalaciones del Club UDIR. El conjunto ibicenco compitió en varias categorías del campeonato —benjamín, alevín, infantil, cadete y júnior— y se midieron a algunas de las mejores canteras del pádel balear en un torneo que reunió a numerosos jóvenes jugadores de las islas.
Los representantes de la escuela pitiusa completaron una actuación muy positiva durante todo el campeonato y mostraron un alto nivel de juego, compromiso y espíritu de equipo en cada uno de los partidos disputados. Desde Ibiza Padel Indoor califican de "muy positiva" la experiencia vivida por sus jóvenes deportistas, que además de competir "a un buen nivel" tuvieron la oportunidad de "seguir creciendo en un torneo de gran exigencia".
La entidad ibicenca destaca también la "actitud y deportividad" mostrada por sus jugadores durante todo el fin de semana, representando a Ibiza "con orgullo" en una cita que vuelve a poner de manifiesto el "buen trabajo" que se está realizando en la cantera del club.
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