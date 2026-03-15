La SD Ibiza deja escapar dos puntos una vez más

La SD Ibiza volvió a sufrir un doloroso empate fuera de casa (1-1) ante el Valencia Mestalla, después de recibir el gol de la igualada cerca del descuento. El gol inicial de un Marcos que falló un penalti no fue suficiente para sumar una victoria que habría sido crucial para alejarse del play off de permanencia.

El encuentro comenzó con una gran disposición de ambos equipos sobre el césped del Antonio Puchades. Aunque el viento condicionaba por momentos los desplazamientos de los jugadores, valencianos e ibicencos lograban a duras penas mantener el orden en la zaga. Sobre todo Sa Deportiva, que buscaba alguna oportunidad en las transiciones y encontrar a Busi y Gilbert con espacios a la espalda de la defensa del filial.

Romero, crucial antes del descanso

Los ibicencos golpearon primero, y Raúl Castro tuvo en sus botas el primero con un disparo que se marchó desviado al lateral de la red. El duelo se abría cada vez más con el transcurso de los minutos y los locales lo aprovecharon. Víctor Junior impactó en esférico en el travesaño en la que fue la ocasión más clara del partido por parte de un Valencia que buscaba la posesión. Sin embargo, Sa Deportiva mantenía el orden juntando líneas gracias a la implicación defensiva de Villar y Joan Ramón y el orden de Bourdal y Vidal.

Junior gozaría de otra ocasión muy clara para adelantar a los locales, tras un contragolpe bien ejecutado que culminó con un fuerte disparo que obligó a Romero a sacar una mano salvadora a pocos minutos del descanso. El cancerbero mostró sus reflejos para salvar a los isleños justo antes de que el colegiado decretara el final de los primeros 45 minutos.

El penalti decidió el choque

La segunda parte no pudo empezar de mejor forma para los de Raúl Casañ, que se adelantaron en el marcador a los cinco minutos por medio de Marcos con un disparo envenenado que tocó en un zaguero ché y que se sintió como un bálsamo tras el sufrimiento previo al descanso. Es el sexto tanto del capitán en la presente campaña, donde está siendo decisivo una vez más.

Aunque el filial trató de reponerse del tanto ibicenco, lo cierto es que Sa Deportiva se encontraba muy cómoda sobre el césped y llegaba con relativa facilidad sobre el arco de Vicent Abril. Y así llegó el penalti a favor de los pitiusos ocho minutos después, que sería la oportunidad perfecta para decantar un partido visto para sentencia. Marcos sería el encargado de patear desde los once metros, pero sin fortuna esta vez. El mediapunta estrelló el cuero en el palo derecho de la portería y desaprovechó la ocasión de cerrar el choque.

El error no cambió los planes en la idea de juego de los ibicencos, que se resumía en alejar lo máximo posible el peligro por parte de un filial que poco a poco se acercaba más al área rojilla. Casañ introdujo a Cabezas para meter más mordiente y trabajo en la banda, por Moreno, que ya había visto la tarjeta amarilla.

Empate y gracias

Raúl Castro estuvo providencial para evitar una ocasión que olía a gol tras un centro peligroso de David Otorbi, y Mario Domínguez avisó unos minutos después por primera vez en el segundo periodo. Sin embargo, los pitiusos gestionaban el encuentro con calma, concentración y estrategia, además de una intensa presión sobre la salida de la zaga valencianista. Álex Sánchez entró por un Marcos que, pese a errar la pena máxima, volvió a aportar un gol fundamental para los rojillos.

Los locales atacaban con más corazón que juego dada la urgente necesidad de ganar para no caer a posiciones de descenso. Los de Casañ se mantenían ordenados con un Bourdal y Vidal que no concedían opción a los delanteros.

Sin embargo, se volvió a repetir la misma historia de otros partidos fuera de la isla: penalti a favor del Valencia Mestalla a falta de seis minutos para el final y, de nuevo, desaprovechar la renta inicial. Mario Domínguez empató el duelo desde los once metros y certificó el empate final de una SD Ibiza que sigue muy cerca de puestos peligrosos y que lamentó haber errado el penalti de Marcos para convertir el segundo.