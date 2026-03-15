Biel Valera lidera la sexta victoria consecutiva del Trasmapi HC Eivissa

El Trasmapi HC Eivissa sumó este domingo su sexta victoria consecutiva tras imponerse por 30-36 al colista, el BM Alcobendas, en el Pabellón de los Sueños, en un partido marcado por la actuación estelar de Biel Valera, autor de 13 goles. El equipo de Geno Tilves, que viajó a Madrid con solo 12 jugadores disponibles, vuelve a escalar hasta la quinta posición con 30 puntos, plaza que da acceso al play-off de ascenso a la Liga ASOBAL, la máxima categoría del balonmano nacional.

El encuentro comenzó con defensas muy intensas por parte de ambos equipos, cerrando espacios y dificultando las acciones ofensivas. Los ibicencos, conscientes de la importancia de sumar los dos puntos tras las victorias de sus rivales directos, se pusieron el mono de trabajo y aceptaron el duelo físico ante un Alcobendas plagado de jugadores jóvenes y de gran calidad.

Superados los diez primeros minutos, el HC Eivissa consiguió abrir la primera brecha en el marcador (2-5), lo que obligó al técnico local a solicitar su primer tiempo muerto. Sin embargo, el parón no surtió el efecto esperado. El conjunto pitiuso continuó muy concentrado en defensa y empezó a encontrar mayor fluidez en ataque, imponiendo un ritmo alto que su rival tenía dificultades para seguir. Aun así, el Alcobendas logró mantenerse en el partido gracias a su intensidad y a algunas imprecisiones de los ibicencos en el contragolpe.

El equipo de Geno Tilves entró en el tramo final de la primera mitad con una cómoda ventaja y alcanzó su máxima renta a falta de cuatro minutos para el descanso (10-16). El técnico local, Javier Suárez, volvió a parar el encuentro con otro tiempo muerto para intentar frenar la sangría. Pero no era el día del conjunto madrileño. El HC Eivissa llegó al descanso con siete goles de ventaja (11-18) gracias al acierto ofensivo de Biel Valera, que ya sumaba siete tantos, y del cántabro Fer González, con cuatro.

Tras la reanudación, el Alcobendas arriesgó y propuso un intercambio de golpes que convirtió el partido en un auténtico correcalles. El conjunto ibicenco aceptó el reto y mantuvo siempre las distancias en el marcador. A pesar de contar con solo doce efectivos, los de Tilves supieron bajar las pulsaciones cuando fue necesario y controlar el ritmo del encuentro, aplicando ese “tempo” del que hablaba el técnico en la previa.

El dominio visitante se reflejó en el marcador cuando el HC Eivissa alcanzó su máxima ventaja (18-27, min. 40), lo que obligó nuevamente al técnico madrileño a detener el juego para evitar una derrota aún más abultada. Aun así, el histórico BM Alcobendas no bajó los brazos. Pese a ocupar la última posición con solo cuatro puntos, los locales siguieron peleando hasta el final para intentar reducir distancias.

Sin embargo, el gran momento de forma y confianza del conjunto pitiuso, unido a la experiencia de sus jugadores, acabó imponiéndose para certificar el triunfo por 30-36, un resultado que el equipo madrileño logró maquillar ligeramente en los minutos finales. La victoria se cimentó en el gran trabajo colectivo en defensa y en el acierto ofensivo de Biel Valera, con 13 goles, y Fer González, que terminó el encuentro con seis tantos.

Con este triunfo, el sexto consecutivo, el Trasmapi HC Eivissa se sitúa nuevamente en la quinta posición, la última que da acceso al play-off de ascenso a ASOBAL, con 30 puntos, a falta de solo seis jornadas para el final de la fase regular. La próxima semana, el conjunto ibicenco recibirá al Anaitasuna en un duelo directo trascendental, ya que el equipo navarro está a solo un punto de los pitiusos, que además cayeron en el partido de la primera vuelta por 29-28.