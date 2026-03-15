Adrián Guirado y Naomi Heatley conquistan la Cursa Passeig a Passeig en una carrera muy disputada

La XXX Cursa Passeig a Passeig volvió a protagonizar un año más la jornada deportiva de Ibiza durante la mañana de este domingo. Adrián Guirado se adjudicó la carrera después de imponerse en un emocionante mano a mano con Josep Torres en una de las ediciones más disputadas de los últimos años. La prueba, una de las más emblemáticas del calendario atlético pitiuso, reunió a 750 corredores entre todas las modalidades en el recorrido de 14,7 kilómetros entre Ibiza y Santa Eulària.

La carrera arrancó a las 10 horas en Vara de Rey y, desde los primeros metros, quedó definido un grupo de cabeza formado por Guirado, Torres y Mauro García Vallés. Sin embargo, éste último fue perdiendo contacto con los dos primeros en los primeros kilómetros, dejando la victoria en manos de un duelo directo entre los dos principales aspirantes.

Ambos atletas mantuvieron un intenso pulso durante buena parte del trazado, sin que ninguno lograra romper la carrera hasta el tramo decisivo. Fue en torno al kilómetro 13 cuando Adrián Guirado lanzó un cambio de ritmo definitivo que le permitió abrir una ventaja cercana a los 150 metros sobre Josep Torres.

Naomi Heatley se corona en el femenino

Ese acelerón resultó suficiente para asegurar el triunfo hasta la línea de meta situada en Santa Eulària. Guirado paró el crono en 48 minutos y 24 segundos, firmando así su cuarta victoria en esta clásica del atletismo popular insular. Josep Torres fue segundo con un tiempo de 48:40, mientras que Mauro García Vallés completó el podio con un registro de 51:31.

En categoría femenina, Naomi Heatley dominó la prueba con claridad y cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 31 segundos. La segunda plaza fue para Verónica Castro, que finalizó en 1:02:52, mientras que la lituana Inde Barkute ocupó la tercera posición con 1:05:59.

La Passeig a Passeig volvió a destacar también por el gran ambiente vivido durante toda la mañana y por la elevada participación en una cita ya consolidada como una de las más tradicionales y queridas del atletismo popular en Ibiza.