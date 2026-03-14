Vicent Valdés se viste de héroe para darle el triunfo al Gasifred Atlético

El Gasifred Atlético logró una victoria que vale oro durante la tarde de este sábado ante un aguerrido Avanza Jaén (5-4), que estuvo a punto de enmudecer sa Blanca Dona tras empatar un partido que iba 4-2 para los ibicencos. Un tanto decisivo de Vicent Valdés decantó el encuentro y permitió a los ibicencos seguir soñando con el ascenso.

Aunque las primeras aproximaciones peligrosas llegaron por parte del cuadro visitante, la primera ocasión clara llegó de las botas de Uge, que puso a prueba a un Conejo muy atento en el mano a mano y que desvió el esférico a córner. Llopis tapó muy bien un disparo de Luque un minuto después para mantener el muro azulón en sa Blanca Dona.

Vargas dispuso de dos oportunidades seguidas que no logró materializar, poco antes de que Báez culminara un veloz contragolpe de los jienenses y convirtiera el primer tanto del partido. 0-1 y tiempo muerto solicitado por José Fernández para buscar la remontada.

Buitre, artífice de la remontada

La pausa técnica reavivó al Gasi, que encontró la recompensa tras tanta insistencia. Una conducción de Ramón Vargas por banda derecha terminó en un pase medido a, quien si no, Buitre, para establecer la igualada a falta de seis minutos para el descanso y reactivar a los aficionados congregados en el polideportivo.

El segundo de los ibicencos estuvo muy cerca de llegar tras una jugada calcada a la del empate y con los mismos protagonistas, Vargas y Buitre, aunque esta vez Conejo impidió muy rápido el gol. Quien estuvo muy rápido fue Tintín, que se despojó de su marcador con varias pisadas seguidas y una jugada de gran talento para fusilar a Álvaro y adelantar nuevamente a los andaluces (1-2) antes del descanso.

Tras la reanudación, Buitre erró un disparo a un metro de la portería porque Conejo volvió a estar muy atento para detener el disparo. El guardameta mostró una vez sus grandes reflejos y su figura se erigió aún más durante la segunda mitad. Sin embargo, no pudo evitar un centro de Faly que, esta vez sí, Buitre volvió a embocar a la red. 2-2 y todo por decidir en el segundo periodo.

Empate y apoteosis final

El tanto fue el aliciente que el Gasi necesitaba para encarrilar el juego y oprimir a los jienenses, más desconectados respecto a la primera parte. Y así llegó el tercero de los ibicencos, después de que Caruso descargara para Vargas y, con una pisada de gran calidad que sentó a Conejo, terminara en un gol de bella factura (3-2).

Transcurrían nueve minutos de la segunda mitad y la fiesta continuó con el cuarto tanto, obra de Uge en esta ocasión tras empujar un saque de esquina ejecutado con astucia por Faly desde la derecha. Joseliyo impactó el esférico en el larguero con un disparo muy potente que estuvo muy cerca de recortar distancias. Sin embargo, el Gasifred continuaba con su dominio particular y reencontrándose con sus mejores sensaciones sobre el parqué.

Uge y Caruso rozaron el quinto, pero no aprovecharon sus oportunidades y los azulones lo terminarían lamentando. Joseliyo, con un disparo potente, y Báez, que embocó un mal despeje de Llopis, igualaron el encuentro a falta de dos minutos para el final. Los hombres de José Fernández desaprovecharon la renta que consiguieron sumar y se veían con la urgencia, una vez más, de ganar a toda costa para reengancharse a play off.

Sin embargo, sa Blanca Dona aprieta hasta el final y se convirtió en una caldera a presión para remar hacia la victoria. Y se dio la magia. Vicent Valdés recogió disparó con el corazón para establecer el quinto y definitivo gol a falta de 18 segundos en una nueva muestra de heroicidad y epicidad del Gasifred Atlético, que se vuelve a acercar a posiciones de promoción de ascenso.