Partido trampa para el Trasmapi HC Eivissa

El Trasmapi HC Eivissa afronta este domingo (12 horas, Pabellón de los Sueños) un partido trampa ante el BM Alcobendas, colista de la clasificación. Los pupilos de Geno Tilves, quintos con 28 puntos y en puestos de play-off de ascenso, llegan a la cita con la moral por las nubes tras encadenar cinco victorias consecutivas que les han convertido en el equipo más en forma del campeonato cuando restan solo siete jornadas para el final de la liga.

Pero la tarea de este domingo, aunque pueda parecerlo sobre el papel, no será sencilla. Los pitiusos tendrán que doblegar a un histórico en horas bajas como el Alcobendas, último con cuatro puntos en 23 jornadas, pero que atraviesa una dinámica mucho más positiva en las últimas semanas. El conjunto madrileño ha logrado dos victorias en sus últimos cuatro partidos y ambas llegaron en el Pabellón de los Sueños, donde sorprendió a Burgos y Málaga.

Por ello, los ibicencos, que aterrizan en la capital tras sumar dos triunfos consecutivos a domicilio frente a Benidorm y Proin Triana, no pueden permitirse ninguna confianza, ya que un tropiezo podría complicar su pelea por las plazas de play-off.

El entrenador del HC Eivissa, Geno Tilves, advirtió en la previa de la dificultad del encuentro y de la mejora del rival en las últimas jornadas. «Será un partido muy distinto al de la primera vuelta. Ellos estuvieron muy condicionados por las lesiones y eso ha provocado que tengan una situación en la clasificación que no refleja realmente su nivel. Es una plantilla joven, con varios internacionales junior y juveniles, que juega con mucho ritmo de balón», explicó el técnico.

Tilves considera que el equipo deberá saber manejar los tiempos del encuentro para evitar que el conjunto madrileño pueda imponer su ritmo. «Tendremos que tener mucho poso y saber llevar el tempo del partido. Han ganado dos partidos seguidos en casa a Málaga y Burgos y han competido hasta el final contra Puerto Sagunto y Agustinos, así que será un partido muy difícil. Necesitaremos un buen nivel defensivo, que la portería siga aportando y evitar errores que les permitan correr y salir al contraataque», concluyó el técnico del Trasmapi.