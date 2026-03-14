El Inter Ibiza se lleva el derbi ibicenco y la SD Formentera se da un festín

Jornada sabatina intensa de los equipos pitiusos en Tercera RFEF. El Inter Ibiza sigue ensanchando su buena dinámica de resultados tras imponerse por la mínima (0-1) en el derbi ibicenco ante la SD Portmany, y sigue con licencia para soñar con unos play offs que serían históricos. Por su parte, la SD Formentera mostró una exhibición ofensiva en el feudo del Rotlet Molinar, actual colista, con una goleada por 0-5.

El Municipal de Sant Antoni acogía uno de los partidos más intensos que se pueden vivir actualmente en el fútbol ibicenco. La SD Portmany recibía a un Inter Ibiza en un gran estado de forma y que buscaba salir victorioso del feudo sanantoniense. Los interistas salieron a morder desde el minuto uno y Adrià Roque decantó la balanza de un choque disputado a falta de cuatro minutos para el descanso. El tanto sería el único y definitivo del derbi, que reafirmó el estado de gracia de los de Carlos Fourcade y que les coloca con 37 puntos en la tabla.

Muy cerca del Inter Ibiza se mantiene la SD Formentera, que se impuso con mucha autoridad al Rotlet Molinar. Los rojillos endosaron una manita (0-5) a los mallorquines para posicionarse con 35 puntos. Un doblete de Fernando Losada y los tantos de Kike Ferreres, Gianluca Vaccarini y Sami El Ouarit establecieron la goleada final y les sitúan con cinco partidos seguidos sin perder.