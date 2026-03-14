Fati guía al San Pablo-Eivissa hacia un nuevo triunfo

El San Pablo-Eivissa regresó ayer a la senda del triunfo en Es Viver tras imponerse en un duelo directo de la zona media de la clasificación al CD Nou Turia. Las pupilas de Sergio Oruj, que fue expulsado en el minuto 19 de partido, firmaron una actuación muy completa y se llevaron tres puntos importantes para seguir escalando posiciones gracias a Fati, que anotó un hat-trick.

El encuentro no pudo empezar mejor para las ibicencas. En el primer minuto de juego, Fati adelantó al conjunto local, aunque la propia jugadora protagonizó poco después una acción desafortunada al introducir el balón en su propia portería en el minuto 11, devolviendo la igualdad al marcador.

Lejos de venirse abajo, el equipo de Ca n’Escandell reaccionó con carácter y volvió a tomar la iniciativa en el juego. Fruto de ese empuje llegó el segundo tanto, obra de Sofía en el minuto 18 tras una gran acción ofensiva. El gol espoleó aún más al San Pablo-Ibiza y especialmente a Fati, que se sacó la espina del tanto en propia puerta anotando el 3-1 poco después.

El conjunto valenciano no se rindió y buscó meterse de nuevo en el partido, recortando distancias en el minuto 27 gracias a un gol de Lucía que volvía a apretar el marcador. Sin embargo, cuando el Nou Turia parecía acercarse, volvió a aparecer Fati Villar, la jugadora más destacada del encuentro, para firmar su hat-trick y apagar cualquier intento de reacción visitante. Apenas un minuto después, Lari puso el broche definitivo al choque con el quinto tanto del San Pablo-Ibiza, que sentenciaba el encuentro y desataba la alegría en Es Viver.

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Con esta victoria, el conjunto ibicenco asciende hasta la octava posición con 30 puntos, con un partido menos que sus rivales directos.