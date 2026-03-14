Duelo directo de la SD Ibiza por la salvación

La SD Ibiza afronta uno de los partidos más importantes en lo que va de campaña. Los ibicencos se enfrentarán al Valencia Mestalla, que ocupa actualmente el play off de permanencia y que está a tan solo un punto, este domingo a las 12 horas en el feudo ché. El choque determinará cuál de los dos equipos pasará la semana en posiciones peligrosas y quien descansará con algo más de alivio.

El conjunto que dirige Raúl Casañ no atraviesa su mejor momento. De hecho, está inmerso en la segunda peor dinámica de resultados de esta temporada, solo por detrás del estrepitoso arranque de liga. Las derrotas ante Sant Andreu, Alcoyano y Barbastro, sumado al empate que se cosechó frente al Torrent, configuran un balance en el que los rojillos no ganan desde el pasado 8 de febrero ante el Castellón B.

Una de las claves de este deterioro se explica en el desempeño mostrado en Sant Rafel. Lo que era un fortín hasta hace tres semanas y donde solo se había sufrido una derrota, ha pasado a transformarse en un campo donde el resto de equipos se han visto con mayor soltura y con la posibilidad de seguir hurgando en la herida.

Sa Deportiva, lastrada por las lesiones

Los isleños cuentan, además, con numerosas bajas, entre las que se encuentran las de Pepe Bernal por sanción y Vargas, Frías, Andrada, Felipe y Riquelme por lesión. La cantidad de lesionados, sobre todo en la zona del medio campo, está afectando considerablemente al rendimiento de una SD Ibiza que no termina de recuperar a todos sus jugadores.

Ante el Barbastro, Sa Deportiva no logró mantener nuevamente la portería a cero, tal y como era costumbre en el Municipal. Los goles de Temenuzhkov y Gabarre en la segunda parte dieron la vuelta al tanto de Gilbert, en el que parecía que sería una nueva victoria de los pitiusos.

Como visitante, la SD también venía mostrando una buena cara. Sin embargo, la falta de concentración en los minutos finales se tradujo en empates agridulces ante Torrent y Porreres. Los ibicencos tendrán una nueva oportunidad de enmendar sus errores en el Ciudad de Paterna, feudo donde el Barça Atlètic logró sumar los tres puntos hace dos semanas (0-2).

«Cada partido se vivirá a vida o muerte»

«El equipo está tocado y dolido», admite a este diario Raúl Casañ, tras las últimas tres derrotas consecutivas que han sufrido los ibicencos. El técnico es consciente de que «el colchón [de puntos] ya se ha perdido» y que «cada partido ya se vivirá al límite y a vida o muerte», cuenta.

El Valencia Mestalla, por su parte, llega también herido a un duelo en el que se juega salir del play off de permanencia. Para encontrar la última victoria de los chés hay que remontarse al pasado 31 de enero, cuando lograron imponerse por mínima al Alcoyano en casa (1-0) con un solitario gol de Prevedini.

La SD Ibiza necesita sumar una victoria que le permita estar más tranquilo en la tabla ante un rival directo y para ello deberá evitar las concesiones defensivas que le ha castigado durante los últimos encuentros.