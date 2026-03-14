DEKA Fit Ibiza brilla un año más en Sant Agustí

DEKA volvió a Ibiza por todo lo grande. El Camp Municipal de De Deportes de Sant Agustí acogió este sábado por segundo año consecutivo el DEKA Fit Ibiza, competición de fitness funcional que volvió a reunir a centenares de deportistas y aficionados a este deporte, que cada año atrae a más adeptos.

Pese a la lluvia intermitente que cayó durante la mañana y la tarde, la competición se desarrolló en perfectas condiciones y se pudo vivir una jornada llena de deportividad, entrenamiento de alta intensidad y multitud de pruebas que midieron la fuerza, agilidad, velocidad y rendimiento de los atletas híbridos.

La jornada sabatina acogió las dos pruebas por equipos, mientras que este domingo se llevarán a cabo las individuales. En el DEKA Fit Teams mixto, el dúo conformado por la atleta pitiusa Noelia Pérez y Toni Marí se llevó el primer puesto, después de superar las diez pruebas de las que consta el circuito en un crono de 28:50. A quince segundos (29:05) se quedaron Andrea González y José Restituto, segundos, mientras que Raquel Bosch y Oriol Torró terminaron el DEKA tan solo dos segundos después, con un tiempo de 29:07.

Noelia Pérez y Toni Marí, campeones en categoría mixta

«Estamos muy contentos por la posición y por haber superado por 35 segundos la marca que hicimos el año pasado», cuenta a este diario Noelia Pérez tras haberse coronado junto a Marí, con quien había «estudiado antes cómo repartir tanto los ejercicios como la carrera», lo que considera que ha sido clave para obtener la victoria gracias a «no perder tiempo en los cambios ni las transiciones», señala.

En la modalidad masculina, los españoles José Pereira y Oriol Torró se alzaron con el triunfo tras terminar las diez pruebas en 28:09. Muy cerca se quedaron Jesús Rubio y Salvador Vázquez, segundos con una marca de 28:15. Finalmente, la pareja formada por Jonny Correa y José Restituto cerró el podio a tan solo un segundo (28:16), tras un final vibrante y que se decidió en el último instante.

Cristina Martín y Sandra Membrado fueron las protagonistas en el apartado femenino, tras imponerse con mucha superioridad (31:15) sobre sus perseguidoras. Luisa Anne Bonet y Tania Roig alcanzaron el segundo puesto parando el crono en 33:21, mientras que la tercera posición fue para las también españolas Mari Nieves Ávila y Amalia Cacenave, que detuvieron el reloj en 33:51.

Álvaro Herrera y Ángel Paz se llevaron el masculio DEKA Mile Teams

En el DEKA Mile Teams, prueba más corta, rápida y explosiva que la DEKA Fit, los franceses Alex Chapelle y Laure Denervaud se impusieron en la modalidad mixta con un tiempo de 19:27, casi medio minuto menos que Manuel Jiménez y María de los Desamparados Jiménez, segundos con 19:52. El podio lo cerraron Jaime Payeras y Saioa Esteban, que pararon el reloj en 20:21.

En el masculino, Álvaro Herrera y Ángel Paz se alzaron con la primera posición (16:42), seguidos del dúo Miquel Mas y Simón Mas (17:55) y Cristian Gómez y José Serra (18:03), terceros. Finalmente, Raquel Bosch y Anna Oliva (20:33) se proclamaron vencedoras por delante de Cristina Carrasco y Noelia Peña (21:06) y Noemí Boned y Yolanda Sánchez (23:21), que cerraron el podio.

Este domingo se conocerán los ganadores de las pruebas individuales, en un día para el que están previstas condiciones meteorológicas más generosas y en el que Ibiza volvió a ser el epicentro un año más de las competiciones DEKA.