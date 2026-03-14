El CW Sant Josep celebra su 20º aniversario

El CW Sant Josep está de enhorabuena. El club ibicenco celebró este sábado su vigésimo aniversario con una jornada muy especial en la piscina municipal del municipio, enmarcada además dentro de las fiestas patronales de Sant Josep. La entidad quiso conmemorar estas dos décadas de historia con la organización de un cuadrangular de waterpolo en el que también participaron el CN Jamma Máster (Menorca), el UPV Máster (Valencia) y el CN Ciutat Máster (Mallorca).

El evento reunió a numerosos aficionados, familiares y simpatizantes del club en una jornada marcada por el ambiente festivo y emotivo, en la que el waterpolo fue el gran protagonista. Además de la competición, el acto sirvió también para celebrar el crecimiento y la consolidación del CW Sant Josep, una entidad que en la actualidad atraviesa un gran momento deportivo y que ocupa la cuarta posición en la clasificación.

El CW Sant Josep quiso así rendir homenaje a sus veinte años de trayectoria, en los que se ha convertido en uno de los referentes del waterpolo en la isla.