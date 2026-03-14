Waterpolo
El CW Sant Josep celebra su 20º aniversario
La entidad quiso conmemorar estas dos décadas de historia con la organización de un cuadrangular en el que también participaron el CN Jamma Máster (Menorca), el UPV Máster (Valencia) y el CN Ciutat Máster (Mallorca)
El CW Sant Josep está de enhorabuena. El club ibicenco celebró este sábado su vigésimo aniversario con una jornada muy especial en la piscina municipal del municipio, enmarcada además dentro de las fiestas patronales de Sant Josep. La entidad quiso conmemorar estas dos décadas de historia con la organización de un cuadrangular de waterpolo en el que también participaron el CN Jamma Máster (Menorca), el UPV Máster (Valencia) y el CN Ciutat Máster (Mallorca).
El evento reunió a numerosos aficionados, familiares y simpatizantes del club en una jornada marcada por el ambiente festivo y emotivo, en la que el waterpolo fue el gran protagonista. Además de la competición, el acto sirvió también para celebrar el crecimiento y la consolidación del CW Sant Josep, una entidad que en la actualidad atraviesa un gran momento deportivo y que ocupa la cuarta posición en la clasificación.
El CW Sant Josep quiso así rendir homenaje a sus veinte años de trayectoria, en los que se ha convertido en uno de los referentes del waterpolo en la isla.
- Ibiza corre por la igualdad en la Cursa per la Dona
- Desafío extremo de alpinistas de Ibiza para ascender el volcán más alto del planeta: «Estábamos asfixiados, mareados y pensábamos que no íbamos a llegar»
- Diego Jiménez, jugador de la SD Ibiza: «Lo que más me gusta de Ibiza es la cercanía de la gente, es una maravilla»
- La SD Ibiza naufraga y cae ante el Barbastro en los compases finales
- El Joventut Badalona firma un convenio de cuatro años con el Can Cantó de Ibiza
- Fútbol y fútbol sala femenino en Ibiza: un camino aún por recorrer
- Sant Antoni acoge por primera vez en Baleares una prueba nacional de patinaje Inline Freestyle
- Ibiza reina en el Campeonato de Baleares de MMA