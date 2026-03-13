La XXX Cursa Passeig a Passeig reúne este domingo a 752 corredores entre Ibiza y Santa Eulària

La XXX edición de la Cursa Passeig a Passeig se celebrará este domingo con una participación total de 752 corredores, lo que supera las cifras registradas en la pasada edición y consolida esta cita como una de las pruebas populares más destacadas del calendario atlético insular.

La prueba principal, de 15 kilómetros, dará comienzo a las 10 horas con salida desde el paseo de Vara de Rey, en Ibiza , y meta en Santa Eulària. En esta distancia participarán 489 corredores, que deberán recoger su dorsal y chip el mismo día de la carrera entre las 08.30 y las 09.30 horas en la zona de salida. Se espera que los primeros corredores alcancen la meta en la Villa del Río poco después de las 10.45 horas.

Además de la carrera principal, el programa incluye dos pruebas de carácter popular y familiar. La Mini Cursa de 1.500 metros, que también comenzará a las 10 horas frente al Ayuntamiento de Santa Eulària, contará con 116 participantes. El primer corredor podría cruzar la meta apenas unos minutos después de la salida, teniendo en cuenta que el último vencedor completó el recorrido en 4 minutos y 38 segundos.

La jornada arrancará aún antes con la Mini Cursa II, destinada a los más pequeños. Un total de 147 niños y niñas recorrerán los 300 metros que separan el Ayuntamiento del Passeig de s’Alamera.

Autobuses gratuitos para los corredores

Con motivo del evento, la carretera EI-300, que conecta ambas localidades, permanecerá parcialmente cerrada al tráfico desde las 09.30 horas hasta el paso del último corredor, con un tiempo máximo establecido a las 12 horas. Para facilitar la movilidad y evitar retenciones, se recomienda a los conductores utilizar como alternativa la carretera de Cala Llonga (EI-100). Durante el tramo final también permanecerán cerrados al tráfico el acceso por la PM-810, la calle Sant Jaume a la altura del Passeig de s’Alamera y la vía Mariano Riquer i Wallis hasta la finalización de la prueba.

La entrega de trofeos de las pruebas de 1,5 kilómetros y 300 metros tendrá lugar a las 10.15 horas, mientras que la ceremonia correspondiente a la carrera de 15 kilómetros está prevista para las 12 horas.

Para facilitar la participación y los desplazamientos, el departamento de Deportes del Ayuntamiento de Santa Eulària ha habilitado autobuses gratuitos para los corredores de la prueba de 15 kilómetros, tanto para acudir a la salida en Eivissa como para regresar una vez finalizada la carrera.