Fútbol
Los veteranos de la PE Sant Jordi viajan a Alicante para medirse al Hércules CF
La expedición 'jordier', formada por 32 exjugadores, disputará este sábado un partido amistoso en el campo Hogar Provincial de la Diputación de Alicante
La Asociación de Veteranos de la PE Sant Jordi se desplazará este próximo fin de semana a Alicante para disputar un partido amistoso frente a la Asociación de Veteranos del Hércules CF.
El encuentro se celebrará el sábado 14 de marzo, a partir de las 12 horas, en el campo de fútbol Hogar Provincial de la Diputación de Alicante, en una cita que servirá para reforzar los lazos entre ambas entidades y seguir fomentando la convivencia a través del deporte.
La expedición del conjunto jordier estará integrada por un total de 32 exjugadores, que afrontan este compromiso con ilusión y con el objetivo de disfrutar de una jornada de fútbol y compañerismo.
Este tipo de encuentros amistosos forman parte de la actividad habitual de la asociación, que mantiene vivo el vínculo de antiguos futbolistas con la PE Sant Jordi y promueve los valores del deporte más allá de la competición.
