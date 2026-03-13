Los veteranos de la PE Sant Jordi viajan a Alicante para medirse al Hércules CF

La Asociación de Veteranos de la PE Sant Jordi se desplazará este próximo fin de semana a Alicante para disputar un partido amistoso frente a la Asociación de Veteranos del Hércules CF.

El encuentro se celebrará el sábado 14 de marzo, a partir de las 12 horas, en el campo de fútbol Hogar Provincial de la Diputación de Alicante, en una cita que servirá para reforzar los lazos entre ambas entidades y seguir fomentando la convivencia a través del deporte.

La expedición del conjunto jordier estará integrada por un total de 32 exjugadores, que afrontan este compromiso con ilusión y con el objetivo de disfrutar de una jornada de fútbol y compañerismo.

Este tipo de encuentros amistosos forman parte de la actividad habitual de la asociación, que mantiene vivo el vínculo de antiguos futbolistas con la PE Sant Jordi y promueve los valores del deporte más allá de la competición.